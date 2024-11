Corpo é encontrado às margens da Rodovia Euclides da Cunha 

Elionai Vieira Sciencia, de 25 anos, foi encontrado sem vida as margens da pista, próximo da Avenida José Marão Filho, no entroncamento com a Avenida Antônio Augusto Paes, em Votuporanga.

O corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo da Avenida José Marão Filho, no entroncamento com a Avenida Antônio Augusto Paes, no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o corpo de Elionai Vieira Sciencia foi descoberto por funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que o encontrou suspenso em uma árvore à beira da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada imediatamente e chegou ao local, dando início ao procedimento de apuração.

Pouco depois, a Polícia Civil também esteve no local para a sequência da investigação da causa da morte, que será oficialmente confirmada após a realização do laudo pela Polícia Técnico-Científica.

O corpo do jovem foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O jovem Elionai deixou a mãe Vanessa Vieira, o pai Lucas Sciencia, os irmãos: Miguel, Anae e Eloah; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para às 17h, nesta terça-feira (12), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

