Vereadores pedem que Unidade de Saúde do Pacaembu não seja transformada em depósito de vacinas 

O Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” recebeu cerca de R$ 1.080.979.14 em investimentos e está fechado há mais de um ano; unidade deveria atender uma população de 2,2 mil famílias na zona Oeste de Votuporanga.

Um pedido encabeçado pelo vereador Osmair Ferrari (PL), e acompanhado por todos os companheiros de Câmara Municipal, na última segunda-feira (19.mai), durante a 17ª sessão ordinária, foi encaminhado ao prefeito Jorge Seba (PSD), solicitando que a Unidade de Saúde do Pacaembu não seja inaugurada e não transformada em um depósito de vacinas.

Na prática, o prédio denominado Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” recebeu cerca de R$ 1.080.979.14 em investimentos, sendo R$ 835 mil de convênio com a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, conquistados por intermédio do deputado Carlão Pignatari, começou a ser construído no segundo semestre de 2023, com prazo de 10 meses para entrega.

Com a evolução da obra o prédio ficou pronto em meados de maio do ano passado, contudo, permanece fechado, levantando críticas e questionamentos pela falta uso prático da unidade de saúde que deveria atender um público superior a 2,2 mil famílias que moram nas proximidades, uma vez que, parte dessa população é acolhida na Unidade de Saúde do bairro Carobeiras.

No pedido direcionado ao chefe do Executivo votuporanguense, os vereadores afirmam: “Considerando que chegou ao conhecimento desta Casa de Leis que a unidade de saúde do bairro Pacaembu será transformada, antes mesmo de ser inaugurada, em um depósito para vacinas;

Considerando que tal unidade de saúde é um anseio da comunidade local, que abriga mais de 2.000 (duas mil) famílias, atualmente sobrecarregando os atendimentos das demais unidades de saúde;

Considerando que nós, vereadores subscritos, somos totalmente contrários a essa decisão, pois sabemos da importância que essa unidade de saúde representa para a população, especialmente considerando que o Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” recebeu um investimento significativo para ser utilizado como centro de atendimento médico, conforme Divulgado no site da Prefeitura.

Dessa forma, vimos, por meio deste, solicitar que o Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” seja entregue à população para atendimentos médicos, conforme anunciado anteriormente, a fim de atender aos anseios da comunidade, que há anos aguarda a inauguração de uma unidade de saúde no bairro.”

O prédio construído na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1170 – Parque Vida Nova III (Pacaembu), segundo anunciado pela Prefeitura de Votuporanga à época, possui uma área de construção de 251,93m², contando com recepção, consultórios médicos, salas de espera, de vacina, de curativo, de procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços.