Verão começa neste domingo sob expectativa de calor elevado e menos chuvas 

Estação mais quente do ano será marcada por temperaturas acima do padrão histórico e volumes de chuva abaixo da média em diversas regiões, conforme previsões; período se estende até o dia 21 de março de 2026.

@caroline_leidiane

O verão começa oficialmente neste domingo (21.dez), às 12h03 (horário de Brasília), trazendo consigo a expectativa de temperaturas mais altas do que o habitual e um regime de chuvas um pouco abaixo da média em grande parte do país. A estação se estende até as 11h45 do dia 21 de março de 2026 e não deve ter influência de fenômenos climáticos como El Niño e La Niña.

O episódio de La Niña que atuou durante a primavera tende a se encerrar até o fim de janeiro de 2026, fazendo com que a maior parte do verão 2025/2026 ocorra sob condição de neutralidade no oceano Pacífico Equatorial, segundo os meteorologistas.

Conforme as previsões, a tendência predominante ao longo do verão é de calor intenso em amplas áreas do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste, onde os termômetros devem registrar valores acima do padrão histórico para o período.

Mesmo com a ocorrência de pancadas de chuva típicas da estação, os acumulados tendem a ficar abaixo da média climatológica em várias localidades.

As chuvas devem ocorrer de forma irregular, concentradas em episódios rápidos e intensos, o que aumenta o risco de temporais localizados, acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas. Ainda assim, a distribuição desigual das precipitações pode resultar em períodos mais prolongados de tempo seco e calor persistente.

O solstício de verão marca o momento de maior incidência de radiação solar no Hemisfério Sul, contribuindo para o aumento das temperaturas e para a sensação de abafamento, especialmente nos grandes centros urbanos. Diante desse cenário, a orientação é para atenção à hidratação, proteção contra a exposição excessiva ao sol e acompanhamento frequente das previsões do tempo.

Com temperaturas elevadas e chuvas abaixo do esperado, o verão deve influenciar diretamente o cotidiano da população, o planejamento agrícola e a gestão de recursos hídricos, reforçando a necessidade de uso consciente da água e de cuidados com a saúde durante os meses mais quentes do ano.