UTI Geral da Santa Casa é reinaugurada, com o dobro de leitos

Em um momento carregado de emoção e esperança, a Santa Casa de Votuporanga reinaugurou, na última sexta-feira (20.set), sua UTI Geral completamente reformada e ampliada. Após 16 meses de intenso trabalho, a unidade agora oferece 20 leitos equipados com o que há de mais moderno em tecnologia, pensada para proporcionar conforto, segurança e, acima de tudo, salvar vidas.

A reinauguração da UTI vai além de uma obra física. Ela representa o compromisso da instituição em oferecer um cuidado humanizado e eficiente aos pacientes em estado crítico, contando com uma equipe multiprofissional especializada e disponível 24 horas por dia. “Hoje é um dia muito importante para a população de Votuporanga e de toda a região. É um marco! Estamos reinaugurando uma das UTIs mais modernas do Brasil, que vai ajudar a salvar muitas vidas”, destacou, emocionado, o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

O ambiente, pensado nos mínimos detalhes, combina alta tecnologia com um toque humano essencial. Entre as inovações, um sistema completo de monitoramento de sinais vitais e bombas de infusão permite à equipe médica acompanhar, em tempo real, cada detalhe do estado de saúde dos pacientes, oferecendo mais segurança e precisão na tomada de decisões. Além disso, a automação das portas e torneiras facilita o dia a dia da equipe, garantindo um ambiente funcional e higiênico.

Mas o que torna essa UTI ainda mais especial é a atenção ao aspecto humano. A luz natural que entra pelas janelas e o “prontuário afetivo” – um documento onde são registrados traços da personalidade de cada paciente – permitem que o cuidado vá além dos procedimentos técnicos, personalizando o atendimento e criando um vínculo emocional que faz toda a diferença.

O provedor Amaro Rodero fez questão de reconhecer a importância da união de forças para que esse projeto se tornasse realidade: “É um momento marcante para Votuporanga. Essa UTI é fruto de muito esforço, do que o nosso deputado Carlão Pignatari trouxe para nós, e foi executado com a ajuda de toda a população.” A reforma só foi possível graças a uma emenda parlamentar de R$ 2,2 milhões destinada pelo deputado Carlão Pignatari, que, durante a cerimônia, ressaltou: “A Santa Casa de Votuporanga é um exemplo de saúde para todo o interior de São Paulo. Todos devem continuar ajudando e contribuindo.”

A cerimônia de descerramento da placa foi seguida por uma visitação ao novo espaço, onde líderes da comunidade puderam ver de perto a transformação. Entre os presentes estavam o provedor Amaro Rodero, o deputado Carlão Pignatari, a secretária de saúde Ivonete Félix do Nascimento, o diretor do DRS XV, Guilherme Pinto Camargo, e o diretor clínico da Santa Casa, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior. A visita contou ainda com lideranças religiosas que abençoaram a nova UTI, simbolizando um recomeço repleto de fé e otimismo.

A reinauguração da UTI Geral da Santa Casa de Votuporanga não é apenas uma conquista para a instituição, mas um presente para toda a comunidade, que pode confiar ainda mais na excelência do atendimento oferecido. É um novo capítulo de cuidado e solidariedade, onde vidas serão salvas e histórias de esperança serão escritas.

