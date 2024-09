Lucas minimiza desempenho do São Paulo antes de decisão: “Precisa classificar, não dar show” 

Equipe encara o Botafogo, quarta-feira, em casa, em busca de vaga nas semifinais da Libertadores.

As últimas partidas do São Paulo foram de desempenho irregular do time, que nos cinco jogos que disputou em setembro, venceu só um, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Há uma semana, o Tricolor disputou a partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, no Rio, e foi dominado pelo Botafogo, que pressionou muito, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu furar a defesa são-paulina.

Referência do elenco, o meia Lucas minimizou essas atuações ruins do time dias antes da partida de volta contra o Botafogo, marcada para quarta, no Morumbis – como a ida terminou 0 a 0, quem vencer avança às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

“Precisamos de uma postura diferente da que tivemos no Rio. É uma decisão de dois jogos, o principal era não tomar gol. Em mata-mata a gente precisa classificar, não precisa dar show”, afirmou o camisa 7.

“Conseguimos um resultado interessante, agora é outra história, diante dos nossos torcedores. Não podemos repetir o primeiro tempo que tivemos lá”, alertou.

Lucas e Bobadilla foram os únicos jogadores titulares que iniciaram a partida de domingo, contra o Inter, no Morumbis. Eles devem permanecer no time que encara o Botafogo, quarta.

*Com informações do ge

