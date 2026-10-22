Unifev promove debate sobre Aborto Legal e Direitos Humanos

Encontro será realizado no dia 5 de novembro, no Espaço Unifev Saúde, com profissionais de diferentes áreas.

A Unifev realiza, no dia 5 de novembro, das 19h às 22h, a roda de conversa “Aborto Legal e Direitos Humanos: da violência ao acolhimento, à proteção e ao cuidado integral”. O evento será no Espaço Unifev Saúde e reunirá profissionais das áreas de Direito, Enfermagem, Medicina, Psicologia e Serviço Social, além de representantes da Segurança Pública.