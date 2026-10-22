Encontro será realizado no dia 5 de novembro, no Espaço Unifev Saúde, com profissionais de diferentes áreas.
A Unifev realiza, no dia 5 de novembro, das 19h às 22h, a roda de conversa “Aborto Legal e Direitos Humanos: da violência ao acolhimento, à proteção e ao cuidado integral”. O evento será no Espaço Unifev Saúde e reunirá profissionais das áreas de Direito, Enfermagem, Medicina, Psicologia e Serviço Social, além de representantes da Segurança Pública.
A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Direitos Humanos (NDH), em parceria com o Centro Acadêmico de Direito, a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia e os cursos de Direito, Enfermagem, Medicina e Psicologia da Instituição.
A proposta é discutir os aspectos jurídicos, clínicos e psicológicos do aborto legal no Brasil, com foco na garantia de direitos, no acolhimento humanizado e na atuação integrada da rede de proteção. Ao final, haverá espaço para perguntas e participação do público.
Para a coordenadora do NDH, Profa. Ma. Renata Lacerda Borges Scamati, o encontro contribui para a formação de profissionais preparados para lidar com a temática de forma ética e humanizada. “Discutir o aborto legal sob a perspectiva dos direitos humanos é fundamental para compreender a importância do acolhimento, da proteção e do atendimento integral. A integração entre diferentes áreas permite ampliar o conhecimento dos estudantes e fortalecer uma atuação profissional mais consciente e sensível às necessidades das pessoas atendidas”, destacou.
Unifev promove debate sobre Aborto Legal e Direitos Humanos
- Data: 5 de novembro de 2026
- Horário: das 19h às 22h
- Local: Espaço Unifev Saúde
- Inscrições: estudantes devem procurar o representante de classe de sua turma para confirmar a participação. O evento também é aberto à comunidade externa.