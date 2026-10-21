Professora é afastada após denúncia de mensagens de cunho sexual com alunos em Fernandópolis 

Prefeitura registrou boletim de ocorrência e determinou o afastamento da servidora após denúncia envolvendo estudantes de 10 a 12 anos de uma escola municipal.

Uma professora da rede municipal de ensino de Fernandópolis/SP foi afastada das funções após denúncias de que estaria trocando mensagens de cunho sexual com alunos de uma escola pública da cidade.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura nesta quarta-feira (21.out), a suspeita envolve estudantes da Escola Municipal Dr. Alberto Senra, com idades entre 10 e 12 anos. O caso passou a ser apurado após uma funcionária da unidade escolar ouvir comentários entre os alunos sobre conversas mantidas com a professora por meio das redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de um dos estudantes teve acesso ao conteúdo das mensagens e verificou conversas com teor sexual. Ainda conforme o registro policial, uma das mensagens atribuídas à professora fazia referência a um convite para que os alunos fossem ao cinema e, posteriormente, a um motel.

Imagens das conversas e áudios foram encaminhados às autoridades para análise. O material passará a integrar a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura informou que adotou medidas imediatas após tomar conhecimento da denúncia. A servidora foi afastada das atividades e um boletim de ocorrência foi registrado.

O município também informou que está oferecendo acompanhamento e suporte ao estudante envolvido, além de assistência jurídica por meio da Procuradoria-Geral do Município.

A administração municipal ressaltou que está colaborando com as autoridades e que a identidade dos menores será preservada durante toda a investigação.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.