Unifev participa da Expo Profissões do Colégio Santo André, de Rio Preto

O tradicional Colégio Santo André, de São José do Rio Preto, realizou na manhã do último sábado, das 9h às 12h, a 23ª edição da Expo Profissões. Na oportunidade, representantes do setor Comercial e do curso de Medicina da Unifev estiveram presentes e apresentaram a infraestrutura disponibilizada pela Instituição para os alunos do Ensino Médio da escola e seus familiares.