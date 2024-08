Palmeiras esvazia DM em momento decisivo do ano, mas ainda vive incerteza com Dudu

Verdão tem retorno de Mayke e faz trabalho de recondicionamento físico com atacante, que ainda não atingiu seu melhor nível desde lesão no joelho direito.

Após sofrer com ausências importantes por conta de lesões, o Palmeiras vê seu departamento médico cada vez mais vazio neste momento decisivo da temporada.

Para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Verdão pode ter apenas Bruno Rodrigues e Piquerez fora por conta de problemas médicos – ambos só devem voltar ano que vem.

O último a se recuperar foi o lateral-direito Mayke. Fora dos últimos três jogos da equipe, ele participou de parte do treino da última segunda depois de não sentir mais dores na panturrilha direita e deve ser relacionado.

A grande dúvida no momento é referente à condição de Dudu. O atacante não tem lesão, mas está em processo de recondicionamento físico desde que reclamou de dores na panturrilha, ao fim do treino do dia 10 de agosto.

Após ficar parado por dez meses devido a uma grave lesão no joelho direito, o atacante voltou a atuar no dia 23 de junho, em vitória contra o Juventude.

A expectativa sobre o retorno do jogador era grande, mas passado dois meses ela não se concretizou. Dudu pouco contribuiu dentro de campo e nitidamente se mostrava num ritmo abaixo dos seus companheiros.

Após ser titular contra o Internacional, no dia 4 de agosto, pelo Brasileirão, foi relacionado para o jogo seguinte, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, mas não saiu do banco de reservas. Foi sua última aparição com a camisa do Verdão.

Isso porque Dudu entrou no processo de recondicionamento físico para tentar atingir um nível melhor e poder contribuir com a equipe. Desde então, faz um trabalho especial com os profissionais do Palmeiras e ainda não tem previsão de retorno.

Na última segunda-feira, o clube informou que Dudu participou de parte do treino com o elenco, mas segue “em estágio de recondicionamento físico elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance”.

Desta maneira, é provável que ele siga fora do jogo de quarta-feira, contra o Botafogo, ainda que sem um problema físico. A incerteza ocorre no principal momento do clube na temporada.

Desde que retornou da lesão, Dudu disputou dez partidas com a camisa do Palmeiras e não deu assistência e nem fez gol. Com todos os atacantes à disposição, as chances do atacante podem ser ainda mais raras.

*Com informações do ge

