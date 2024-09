Atletas de Votuporanga brilham na 5ª Corrida de Rua Evolua-se 

A prova teve percurso de 5km e a participação de aproximadamente de 300 corredores.

Atletas da equipe SEESL/AVOA estiveram neste final de semana em Iturama/MG, participando da 5ª Corrida de Rua Evolua-se e, mais uma vez, representando Votuporanga/SP, em alto nível. A prova, realizada no último domingo (15.set), teve percurso de 5km e a participação de aproximadamente de 300 corredores.

Na categoria feminina, Karina franzin voltou a vencer, lembrando que a atleta já tinha conquistado duas vitórias antes dessa, uma no período da manhã em Uchoa/SP, no dia 7 setembro, e depois em Tanabi/SP, no mesmo dia, porém no período da tarde.

Na categoria feminina: além de Karina Frazin, Eliete Guilherme, Monaiza Trindade, Mara Costa, Luana de Sousa Teixeira, Julia Nunes, Beatriz Pereira Rocha, Jaciara Andrade, Carla de Oliveira Rodrigues, Mirian Borges e Luzia Aguiar.

Já no masculino: Flávio Pires dos Santos, Lafaiete Davanço, José Donizete Oliveira, Lucas Diego de Oliveira Rodrigues, Lucas Martins Cubo, Leandro Almeida, Joao Bocato, Leonardo Sousa Ferreira, Genivaldo Evangelista, Osmar Andrade, Adenilson Aparecido Pereira Antônio, Alexandre, Favaro, Celso Jose Toschi e Vitor Toschi.

Próximo compromisso

A próxima prova agendada para os atletas da equipe SEESL/AVOA será em Buritama/SP.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3