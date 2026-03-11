Márcia Gianotti recebe o Prêmio Mulher Destaque do Ano 

A ex-presidente da APAE de Votuporanga foi homenageada durante sessão solene na noite desta segunda-feira (9), na Câmara Municipal.

Em sessão solene especial marcada por reconhecimento e emoção, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou, nesta segunda-feira (9.mar), a entrega do Prêmio Mulher Destaque – “Maria Muro Pozzobon”. A homenageada da edição 2026 foi Márcia Cardoso Luquetti Gianotti, ex-presidente da APAE de Votuporanga.

A cerimônia aconteceu no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, reunindo autoridades, familiares, amigos e representantes da comunidade. A iniciativa integra a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, destacando o papel das mulheres que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social e humano do município.

Indicada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, Márcia foi reconhecida por sua trajetória de dedicação às causas sociais e pelo trabalho realizado ao longo dos anos em prol da inclusão e do fortalecimento de políticas voltadas às pessoas com deficiência. Durante sua atuação à frente da APAE, ela participou ativamente de projetos e iniciativas que ampliaram o atendimento e promoveram melhorias na qualidade de vida de muitas famílias atendidas pela instituição.

Ao longo da solenidade, vereadores e convidados ressaltaram que a homenagem representa não apenas um reconhecimento individual, mas também a valorização de todas as mulheres que dedicam suas vidas ao serviço comunitário e à construção de uma sociedade mais solidária.

Na tribuna, a homenageada agradeceu: “O sentimento que eu tenho sobre essa homenagem é de gratidão e honra. Nós não fazemos nada pensando nos louros, mas ficamos muito felizes em saber que estamos no caminho certo com o trabalho frente a APAE e que este trabalho é reconhecido na comunidade. Realmente, é um sentimento de gratidão.”

Ao final da cerimônia, Márcia Cardoso Luquetti Gianotti, acompanhada por seu esposo, Dr. Douglas Gianotti, recebeu a homenagem sob aplausos e manifestações de carinho do público presente, em um momento que reforçou a importância de reconhecer histórias de dedicação, liderança e sensibilidade social dentro da comunidade votuporanguense.

O prêmio leva o nome de Maria Muro Pozzobon, personalidade histórica de Votuporanga lembrada por seu espírito solidário e por sua atuação em ações de caridade e apoio à comunidade. A honraria simboliza justamente esse legado de compromisso com o bem coletivo e a transformação social.