Unidade Sebrae Aqui de Votuporanga recebe prêmio de 100% de aproveitamento 

No município, o serviço é conduzido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga e funciona dentro do Centro do Empreendedor.

A unidade “Sebrae Aqui” de Votuporanga foi reconhecida como um exemplo de excelência em atendimento ao cliente pelo Sebrae São Paulo. No município, o serviço é conduzido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga e funciona dentro do Centro do Empreendedor.

O Sebrae São Paulo analisou centenas de unidades no estado e poucas alcançaram a pontuação máxima, dentre elas, Votuporanga, que recebeu o “Prêmio Unidade com 100% de Aproveitamento – Cliente Oculto”. A premiação foi realizada na última semana, na sede do Sebrae-SP e Votuporanga foi representada pelos agentes de desenvolvimento Elaine Cristina Fiamenghi e Wellington Bertolassi, além de técnicos da unidade regional do Sebrae.

O Sebrae São Paulo fez uma rigorosa avaliação que incluiu a utilização de clientes ocultos para avaliar a experiência oferecida pela unidade. Durante a análise, foram considerados 56 critérios, entre eles: estrutura física, resolução das dúvidas, recepção e primeiro atendimento, atendimento telefônico, avaliação da conclusão pelos clientes.

O prêmio representa um testemunho do comprometimento da unidade “Sebrae Aqui” de Votuporanga no apoio ao desenvolvimento e crescimento dos negócios locais, denotando o compromisso da equipe da Secretaria do Desenvolvimento Econômico em oferecer atendimento de qualidade e uma experiência positiva para os empreendedores e empresários do município e de cidades da região, que também buscam os serviços da unidade local. O prêmio reflete desempenho em excelência em todas as áreas analisadas, alcançando a nota máxima em todas as categorias.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3