Uma festa que combina fé, folclore e cultura

O 38º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis de Votuporanga

acontece em maio. O tradicional evento será no Parque da Cultura, com expectativa

de mais de dez grupos participantes e grande público

@leidiane_vicente

Trazida para o Brasil no século XIX por portugueses e espanhóis, a Folia de Reis

está associada a uma tradição cristã e faz parte das festas folclóricas do País. É

comemorada no período de 24 de dezembro – véspera do nascimento de Jesus – a

seis de janeiro – Dia de Reis.

A celebração remete simbolicamente à visita dos três reis magos: Gaspar, Melchior

e Baltazar, no nascimento do menino Jesus. Segundo escritos bíblicos, cada um

deles portava um presente ao recém-nascido: o ouro, que representava a realeza, o

incenso para divindade e fé e a mirra, simbolizando a imortalidade.

O grupo que compõe a Folia de Reis é constituído por um mestre ou embaixador,

um contramestre, os três reis magos, os palhaços, os alfeires e os foliões.

O ritual costumeiro do grupo é visitar residências, onde a permissão é concedida,

para festejar com danças e cantos o nascimento de Jesus.

Na ocasião, são cantados versos sobre temas religiosos e improvisações também

podem acontecer. Os instrumentos utilizados variam de acordo com cada

companhia, os mais tradicionais são viola, violão, pandeiro, sanfona, cavaquinho,

acordeão, reco-reco, tambor, pandeiro, caixa e bumbo.

Para manter viva as Folias de Reis em meio ao ato religioso e similarmente

folclórico, o tradicional Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis de

Votuporanga está com as inscrições abertas para grupos que queiram participar. O

telefone para a confirmação é o (17) 3405-9670.

De acordo com o presidente do Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, Natal

Antonio Rosa, o evento acontece desde 1986, pausando apenas durante a

pandemia do Covid-19.

Esta é a 38ª edição do encontro e conta com a realização da Prefeitura de

Votuporanga e de apoiares, como o Centro de Folclore e Cultura e o Conselho

Municipal de Políticas Culturais.

A festividade está programada para acontecer no dia 25 de maio, a partir das 8h,

no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.

“Não temos previsão de horas para acabar, vai depender de quantas companhias

vão comparecer. Calculo, em média, dez horas de festa com as apresentações.

Vamos começar com a missa, mas terá café da manhã e almoço”, afirma Natal Rosa

sobre o planejamento da festa.

A expectativa para o encontro é baseada nas edições anteriores. De dez a 12

companhias para se apresentarem a um público em torno de 1.500 a 2.000 mil

pessoas na festa.

A Folia de Reis é um festejo popular que envolve fé, folclore e cultura com

elementos religiosos. É integrante do patrimônio cultural imaterial do Brasil, e está

muito associada a promessas e agradecimentos por graças alcançadas aos devotos

de Santos Reis.