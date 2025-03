Últimas vagas para a 10ª edição da Corrida RUN AVOA 

Evento será no dia 23 de março, no Parque da Cultura com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer; ainda restam poucas inscrições que devem ser feitas pelo site.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), convida toda população para participar da 10ª edição da Corrida RUN AVOA. A corrida será neste domingo, dia 23 de março, às 7h, no Parque da Cultura.

Ainda restam poucas vagas na Categoria Geral (lote 3), no valor de R$ 100 mais taxa. Já na Categoria Kids a inscrição é gratuita. Os interessados podem acessar o link www.sympla.com.br/evento/10-edicao-run-avoa-votuporanga-sp/2777993?referrer=equilibrio.esp.br para fazerem suas inscrições.

O percurso será de 6 km e os participantes terão a chance de competir por uma premiação para as categorias geral masculino e feminino.

Haverá sorteio de brindes entre os participantes e todos receberão uma medalha e uma camiseta alusiva ao evento.

A cronometragem da corrida será realizada pela Equilíbrio Esportes, com o apoio de várias Secretarias Municipais e patrocinadores que incentivam a prática do pedestrianismo em Votuporanga e região.

As categorias incluem 13 a 18 anos, 19 a 24 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos e acima de 70 anos, tanto no masculino quanto no feminino.