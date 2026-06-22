Três pessoas morrem e 5 ficam feridas em acidente com carros e caminhonete em rodovia de Itajobi 

Acidente ocorreu noite deste domingo (21) na Rodovia José de Cezário Castilho. Segundo o BO, a picape invadiu a pista contrária após bater na traseira de um carro e atingiu outro veículo que seguia no sentido oposto.

Um acidente entre três veículos deixou três mortos e cinco feridos na noite deste domingo (21.jun), na Rodovia José de Cezário Castilho, em Itajobi/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de uma picape, que estava embriagado, bateu na traseira de um carro. Com o impacto da batida, ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro automóvel que vinha no sentido oposto.

O motorista, Sérgio Augusto Bertolini, 35 anos, e a passageira, Dorvalina Maziero Bertolini, de 63, que é mãe de Sérgio, estavam no primeiro carro atingido pela traseira e morreram no local. O pai do Sérgio, que também estava no carro, foi socorrido em estado grave e levado para o hospital.

O filho de Sérgio, de dois anos, e a mãe o menino, de 31, também foram socorridos e levados ao hospital. O estado de saúde do trio socorrido não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

O condutor do segundo veículo atingido de frente, Luis Donizete de Souza, 58 anos, também não resistiu aos ferimentos. Um adolescente, de 16, que estava no carro, foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP.

O motorista da picape foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Padre Albino, em Catanduva. Ele fez o teste de bafômetro que constatou embriaguez.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção do veículo automotor.

*Com informações do g1