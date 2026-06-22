Sem Alisson, seleção brasileira treina com foco em jogo contra a Escócia 

Goleiro é poupado e faz atividades na academia nesta segunda-feira. Lesionado, Raphinha é desfalque da atividade, e Neymar volta a trabalhar normalmente com elenco.
O elenco da seleção brasileira foi a campo no início da tarde desta segunda-feira, em Nova Jersey. Comandados por Carlo Ancelotti, 24 jogadores treinaram com foco no jogo contra a Escócia, na próxima quarta, válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O goleiro Alisson foi poupado da atividade por controle de carga e fez apenas trabalhos na academia. Ele, no entanto, não preocupa para a partida contra os escoceses. Atualmente empatado com o Marrocos, o Brasil mira a liderança do Grupo, fator fundamental para as próximas fases.
Raphinha foi o desfalque. O atacante deixou a vitória sobre o Haiti com uma lesão na coxa direita e não enfrentará os escoceses. Assim como no domingo, Neymar participou dos trabalhos normalmente com o restante do grupo. O Camisa 10 está recuperado da lesão na panturrilha e está liberado para atuar.
Para o lugar de Raphinha, Carlo Ancelotti tem Luiz Henrique, Rayan e Endrick como as principais opções. Gabriel Martinelli, que costuma atuar pelo lado esquerdo, também já foi utilizado pelo treinador na direita.
O Brasil está empatado com Marrocos com quatro pontos. A Escócia tem três, enquanto o Haiti não pontuou e já está eliminado. Assim, é possível que a colocação final do grupo C seja definida em critérios de desempate (confronto direto, saldo de gols, gols marcados e cartões).
A Seleção encara a Escócia às 19h (de Brasília), na próxima quarta-feira, em Miami. Marrocos e Haiti se enfrentam no mesmo horário, em Atlanta.
*Com informações do ge