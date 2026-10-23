Três educadoras receberão o título “Educador Nota 1000” em Votuporanga 

Valéria Cristina da Silva, Cassiela Roberta Zulian Reishtatter e Thaíse Yara Magossi Massura serão homenageadas com o título “Educador Nota 1000” durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal, na segunda-feira (26), às 18h.

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (26.out), a partir das 18h, durante a abertura da 38ª sessão ordinária, a entrega do título “Educador Nota 1000” a três professoras que se destacaram pelo trabalho desenvolvido na área da educação.

Esta será a primeira edição da homenagem, criada por meio da Resolução nº 1/2019, com o objetivo de reconhecer educadores que contribuem para o fortalecimento do ensino no município por meio de práticas pedagógicas inovadoras e resultados relevantes na formação dos estudantes.

A solenidade será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David (MDB), com a participação dos demais vereadores.

Professoras homenageadas

Representando a rede municipal de ensino, receberá a honraria a professora Valéria Cristina da Silva, do CEM Professor Faustino Pedroso. O reconhecimento destaca o projeto “Da leitura à autoria”, selecionado entre as Boas Práticas da Secretaria Municipal da Educação em 2026, voltado ao incentivo da leitura, produção textual e protagonismo estudantil.

Pela rede estadual, a homenageada será Cassiela Roberta Zulian Reishtatter, da Escola Estadual Sebastião Almeida de Oliveira. A professora foi indicada em razão de sua atuação na disciplina de Ciências e pelos resultados alcançados no processo de aprendizagem dos alunos.

Já a representante da rede particular será Thaíse Yara Magossi Massura, do Colégio Celtas. Entre os trabalhos desenvolvidos pela educadora estão os projetos “Eureka” e “Foco na Ciência”, voltados ao estímulo da participação dos estudantes e à aprendizagem prática.

Valorização da educação

Segundo a Câmara Municipal, o título busca reconhecer publicamente profissionais que se destacam pelo compromisso com a educação e pelo desenvolvimento de ações que impactam positivamente a vida dos estudantes.

Ao contemplar representantes das redes municipal, estadual e particular, a homenagem ressalta a contribuição dos educadores para o fortalecimento da educação em Votuporanga e passa a integrar o calendário anual do Legislativo.