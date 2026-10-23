Golpe nostálgico

Nova adaptação de ‘Street Fighter’ leva personagens clássicos dos videogames às telonas em uma trama de ação, rivalidades e torneios de artes marciais.

@caroline_leidiane

Os golpes especiais, as rivalidades entre lutadores e os personagens que marcaram gerações de jogadores chegam novamente às telas de cinema com “Street Fighter”. A nova adaptação em live-action da franquia de videogames estreou nos cinemas brasileiros em 15 de outubro e permanece em cartaz no Novo Cine Votuporanga até o dia 28.

Com direção de Kitao Sakurai, o filme aposta na ação e na nostalgia para transportar ao cinema o universo de uma das séries mais conhecidas dos jogos de luta.

A história se passa em 1993 e acompanha Ryu, interpretado por Andrew Koji, e Ken Masters, vivido por Noah Centineo. Afastados dos combates, os dois são convocados pela misteriosa Chun-Li, personagem de Callina Liang, para participar do World Warrior Tournament, uma competição que reúne lutadores de diferentes estilos.

O torneio, porém, esconde uma conspiração mortal. À medida que os confrontos avançam, Ryu e Ken precisam enfrentar adversários poderosos, lidar com questões do passado e encarar a possibilidade de se voltarem um contra o outro. O que começa como uma disputa de força e habilidade se transforma em uma luta pela sobrevivência.

A trama recupera elementos característicos dos jogos, como os confrontos individuais, os estilos de luta distintos e os golpes peculiares que ajudaram a consolidar a identidade da franquia.

A proposta é levar para a tela grande a experiência dos fliperamas, com personagens visualmente simbólicos e sequências de combate que remetem ao material original.

Elenco de estrelas

Um dos destaques da produção é o elenco, que reúne nomes conhecidos do cinema, da música, da comédia e do esporte. Jason Momoa, conhecido por interpretar Aquaman, vive Blanka, um dos personagens mais reconhecíveis da franquia. Além de atuar, o artista também participa do projeto como produtor.

O rapper Curtis Jackson, conhecido mundialmente como 50 Cent, interpreta Balrog. Já o ator e lutador Joe Anoa’i, famoso no universo do wrestling como Roman Reigns, assume o papel de Akuma. Outro nome do esporte que integra a produção é Cody Rhodes, também estrela da luta livre, que interpreta Guile.

O elenco inclui ainda David Dastmalchian como M. Bison, Orville Peck como Vega, Olivier Richters como Zangief e Hirooki Goto como E. Honda. O comediante Andrew Schulz interpreta Dan Hibiki, enquanto Eric André vive Don Sauvage, personagem ligado à apresentação do torneio.

A diversidade de perfis acompanha a própria característica da franquia, que reúne lutadores de diferentes nacionalidades, aparências e modalidades. Em vez de concentrar a narrativa em um único protagonista, o universo de “Street Fighter” se desenvolve a partir do encontro entre personagens com habilidades, motivações e histórias distintas.

Uma franquia que atravessa gerações

Lançado pela Capcom em 1987, “Street Fighter” começou como um jogo de fliperama baseado em combates individuais. A popularidade internacional da série cresceu especialmente com “Street Fighter II”, lançado em 1991, que consolidou personagens como Ryu, Ken e Chun-Li e ajudou a estabelecer referências para o gênero dos jogos de luta.

Um dos atributos que contribuíram para o sucesso foi a possibilidade de escolher lutadores com movimentos e habilidades próprios. Os golpes especiais, executados por meio de combinações específicas de comandos, tornaram-se marcas registradas da série e passaram a fazer parte da memória dos jogadores.

Entre os movimentos mais conhecidos está o Hadouken, associado a Ryu e Ken. O golpe, representado nos jogos como uma projeção de energia lançada pelas mãos, tornou-se um dos símbolos visuais da franquia.

A longevidade da série permitiu que ela alcançasse diferentes gerações, acompanhando a evolução dos jogos eletrônicos, dos fliperamas aos consoles modernos. A adaptação cinematográfica retoma esse legado ao reunir personagens clássicos em uma produção destinada tanto aos admiradores antigos quanto ao público que deseja conhecer esse universo.

Nostalgia dos anos 1990 orienta a produção

A escolha de ambientar a história em 1993 também aproxima o filme do período em que a franquia consolidou sua popularidade. Segundo informações divulgadas pela produção, o diretor Kitao Sakurai buscou referências na música, no estilo visual e na atmosfera cultural do início dos anos 1990.

O cineasta ainda trabalhou em contato com Takayuki Nakayama, diretor dos jogos da série, em uma iniciativa para equilibrar a fidelidade ao material original com a criação de uma narrativa própria para o cinema.

Outro detalhe curioso envolve os próprios protagonistas. Os atores Noah Centineo, Andrew Koji e Callina Liang cresceram jogando “Street Fighter”. Centineo contou que costumava jogar “Street Fighter II” em uma máquina de fliperama que ficava na casa de seus primos. Koji tinha preferência por Ryu, enquanto Liang costumava escolher Chun-Li.

Ficha Técnica

Título original: Street Fighter

Duração: 2h00min

Gênero: Artes Marciais, Ação

Direção: Kitao Sakurai

Roteiro: Dalan Musson, Kitao Sakurai

Elenco: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga até 28 de outubro, com sessão às 19h.