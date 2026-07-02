Treino do Palmeiras: Abel Ferreira, Giay e Marlon Freitas voltam 

Jogadores realizaram exames na Academia de Futebol, enquanto treinador se juntou à comissão e comandou atividade.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira com novidades. Abel Ferreira se reapresentou depois de ganhar período mais longo de recesso, assim como Giay e Marlon Freitas.

Os jogadores passaram por bateria de exames e avaliações funcionais no Núcleo de Saúde e Performance. Abel, por sua vez, se juntou ao restante da comissão técnica e comandou atividade no gramado.

Giay estava com a delegação da Argentina no início da Copa do Mundo e, por isso, também teve recesso um pouco maior. Marlon Freitas foi liberado da primeira semana para resolver questões pessoais.

O treino ficou marcado por exercícios de bolas aéreas, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Vitor Roque voltou a participar de uma parcela do aquecimento no gramado e cumpriu cronograma acompanhado do Núcleo de Saúde e Performance.

Elenco e comissão técnica almoçam no CT antes de realizar um jogo-treino, contra o Mauaense. A bola vai rolar às 15h, com transmissão da TV Palmeiras, no YouTube.

Além do Mauaense, o Palmeiras também vai enfrentar o Primavera em outro jogo-treino, que será disputado no sábado, na Academia de Futebol.

*Com informações do ge