Quanto tempo você fica na internet? Média no Brasil passa dos 50 anos e ultrapassa México e Coreia

Pesquisa mostra que brasileiros passam, em média, 52 anos da vida conectados à internet, o equivalente a mais de 68% da expectativa de vida.

Com o passar dos anos, a internet se popularizou e deu origem a sites, redes sociais e outras plataformas que mudaram a vida das pessoas. No Brasil, um usuário passa, em média, 52 anos, 9 meses e 16 dias da vida conectado online.