Quanto tempo você fica na internet? Média no Brasil passa dos 50 anos e ultrapassa México e Coreia

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Quanto tempo você fica na internet? Média no Brasil passa dos 50 anos e ultrapassa México e Coreia – Foto: Reprodução

Pesquisa mostra que brasileiros passam, em média, 52 anos da vida conectados à internet, o equivalente a mais de 68% da expectativa de vida.

Com o passar dos anos, a internet se popularizou e deu origem a sites, redes sociais e outras plataformas que mudaram a vida das pessoas. No Brasil, um usuário passa, em média, 52 anos, 9 meses e 16 dias da vida conectado online.

Considerando a expectativa de vida de 76 anos, isso significa que mais de 68% da vida é passada online. Os dados são do levantamento da NordVPN, divulgado em abril deste ano e realizado com mais de 20 mil usuários de 20 países

O Brasil lidera o ranking e supera países como México, Lituânia, Austrália, Suécia e Coreia do Sul. Na outra ponta da lista está o Japão, onde os moradores passam, em média, 19 anos, 6 meses e 29 dias conectados à internet ao longo da vida.

Ranking dos países por tempo de vida online

  • Brasil: 52 anos
  • México: 43 anos
  • Lituânia: 31 anos
  • Austrália: 30 anos
  • Suécia: 30 anos
  • Coreia do Sul: 29 anos
  • Espanha: 29 anos
  • Reino Unido: 27 anos
  • Finlândia: 27 anos
  • Irlanda: 27 anos
  • Polônia: 26 anos
  • Itália: 26 anos
  • Holanda: 25 anos
  • Canadá: 25 anos
  • Estados Unidos: 25 anos
  • Suíça: 25 anos
  • Alemanha: 24 anos
  • França: 23 anos
  • Áustria: 23 anos
  • Japão: 20 anos

Brasileiros passam 11 anos a mais na internet desde a última Copa do Mundo

O estudo também comparou os resultados de 2026 com os de 2022, ano da última Copa do Mundo, quando o Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final, após perder por 4 a 2 nos pênaltis.

Os dados mostram que o tempo médio de vida online dos brasileiros aumentou 11 anos nesse período, o maior crescimento entre os países analisados. Em seguida aparecem o Japão, com aumento de nove anos, e a Suécia, com oito anos.

Já alguns países registraram redução no tempo médio passado na internet. É o caso da Coreia do Sul (-5 anos), da Itália (-5 anos), da França (-5 anos) e da Alemanha (-1 ano).

O que os brasileiros compartilham na internet?

Além do tempo de uso, a pesquisa investigou quais informações pessoais os usuários costumam divulgar online.

Entre os brasileiros, 63% afirmam compartilhar o endereço e o status de relacionamento, a maior proporção entre os países analisados. Já a data de nascimento é divulgada por 78% dos entrevistados.

O levantamento também mostra que os celulares são o principal meio de acesso à internet. No Brasil, 91% dos entrevistados usam o smartphone para navegar, o maior percentual da pesquisa. O país também lidera o uso de computadores e notebooks para acessar a internet no trabalho, citado por 38% dos participantes.

*Com informações do g1

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