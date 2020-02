Transporte público de saúde de Jales será regularizado

Irregularidades no transporte público de saúde de Jales foram denunciadas por usuários e comprovadas pelo MPF em outubro do ano passado.

Os ônibus e micro-ônibus que transportam pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Jales para atendimento nas cidades da região serão regularizados pela Prefeitura. Os veículos, utilizados por cerca de 3 mil pessoas todos os meses, são antigos e se estão em condições precárias de conservação. A normalização dos ônibus e micro-ônibus acontece depois de recomendação do Ministério Público Federal (MPF).

Em resposta ao MPF, a Prefeitura comunicou que vai normalizar a situação em até 45 dias, “cumprindo o prazo estabelecido pela recomendação para substituição ou reparo dos veículos que prestam o serviço.”

Segundo a Prefeitura, o município vai contratar empresa especializada na locação de ônibus, micro-ônibus e vans, além de abrir licitação de serviços e peças para manutenção. Outra mudança que será adotada pela Prefeitura será a implantação de dois horários diferentes de saída para pacientes que tenham atendimentos em Rio Preto: um pela manhã e outro à tarde, o mesmo ocorrendo para o retorno a Jales.

