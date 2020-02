Direitos Humanos realiza ação com moradores de rua

Abordagem e orientação foram realizadas nesta quarta-feira (5/2), na Concha Acústica

André Figueiredo, que responde pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, acompanhou a ação

A Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Polícia Militar, realizou ação de auxílio às pessoas em situação de rua, na tarde desta quarta-feira (5/2), na Concha Acústica.

Foram realizadas abordagens para que esses indivíduos sejam acolhidos e orientados sobre a necessidade de voltar às suas residências. “Recebemos reclamações de moradores que são abordados por esses indivíduos nas ruas. Nós reforçamos que aqueles que querem ajuda, as portas da Pasta estarão sempre abertas. As pessoas em situação de rua são encaminhadas para suas casas ou para casas de apoio do nosso Município. O objetivo é que eles não fiquem em estado de rua e tenham oportunidades para ganharem qualidade de vida”, afirmou André Figueiredo, que responde pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Ele ainda ressaltou o trabalho realizado pela Pasta tem resultado. “É importante deixar claro que todos que se encontram em situação de rua, neste momento, não são de outras cidades. Eles possuem residência fixa em Votuporanga e estão nesta situação por opção”.

Desde o início de seu Governo, o Prefeito João Dado tem intensificado essas ações em busca de proteger os direitos e oferecer uma oportunidade de recomeçar uma nova trajetória de vida a essas pessoas. A Secretaria de Direitos Humanos alerta para que as pessoas informem a unidade quando se depararem com pessoas vivendo em situações de rua e abandono. A Secretaria fica na Rua São Paulo, 3771, e atende também pelo telefone (17) 3422-2770.