Transporte Coletivo: Prefeitura lança ferramentas para usuários acompanharem trajeto em tempo real

Aplicativo VotuBus já está disponível para download e painel instalado no Terminal Central também funciona com os horários de partida e chegada dos veículos em tempo real.

O Prefeito João Dado, acompanhado da Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, lançou o aplicativo gratuito para celular do Transporte Cidadão e apresentou o novo painel instalado no Terminal Central Urbano que permitirão aos usuários do transporte coletivo acompanhamento, em tempo real, dos horários de partida e chegada dos veículos.

O ato de lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (25/11), no Terminal Central Urbano, localizado próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Estiveram presentes o Diretor Superintendente da Expresso Itamarati, Gentil Zanovelo Afonso; o Diretor Operacional da empresa, Valdeir Aparecido Zanin; o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Jair de Oliveira, acompanhado do Diretor de Transportes e Fiscalização da Secretaria, Neto Ferrari; o vereador Rodrigo Beleza, representando a Câmara Municipal de Votuporanga; além de secretários municipais e usuários do serviço público.

VotuBus

O aplicativo VotuBus está disponível para o sistema Android. Por meio dele é possível ter informações sobre locais dos pontos de ônibus, horário de partida dos veículos, trajeto do ônibus na linha, em tempo real, e informações sobre compra de bilhetes.

O Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, afirmou que o serviço vai ajudar a população e também a Prefeitura, no acompanhamento da prestação do serviço por parte da empresa. “Votuporanga tem melhorado e é uma cidade exemplar e que tem referência em muitas áreas, inclusive no transporte público que hoje conta com 100% dos veículos 0 km, com total acessibilidade e, agora, passa a ter o GPS por onde podemos fazer o devido acompanhamento”.

O Diretor Superintendente da empresa, demonstrou satisfação em atender ao pedido dos usuários na implementação dessas ferramentas. “Hoje, estamos cumprindo mais uma etapa do processo de mudança para o novo sistema. É uma solução que traz qualidade de vida aos moradores. A partir desse sistema, a população não precisa ficar esperando, ela pode planejar com antecedência o seu horário. Votuporanga está de parabéns por essa solução tecnológica no transporte público”.

O vereador Rodrigo Beleza parabenizou o Prefeito João Dado pela implementação do projeto na cidade e fez referência ao então vereador mirim, João Victor, que também estava presente no ato. “Esse projeto saiu da Escola do Legislativo e, sem dúvida, melhora o serviço oferecido pelo Transporte Coletivo de Votuporanga”.

Segundo o Prefeito João Dado, o aplicativo e o painel do Terminal Central Urbano fazem parte das melhorias realizadas no Transporte Coletivo, como a nova frota 0 km entregue neste ano. “A empresa entendeu a importância de termos a qualidade no serviço de transporte como condição primordial e atendeu a nossa solicitação para adquirir veículos 0 km. Muito obrigado à Expresso Itamarati que honra o contrato com Votuporanga”.