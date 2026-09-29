Trânsito: transporte coletivo terá operação especial durante as eleições 

Linhas seguirão itinerários de dias úteis nos dois turnos, com gratuidade para os eleitores.

Eleitores de Votuporanga terão transporte coletivo gratuito para chegar aos locais de votação durante os dois turnos das eleições de 2026.

No dia 4 de outubro, primeiro turno, os ônibus circularão seguindo os itinerários previstos para os dias úteis.

Caso haja segundo turno, a mesma operação será adotada em 25 de outubro.

A programação foi definida pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, em conjunto com a Justiça Eleitoral.

A circulação será das 7h às 17h ou 17h50, de acordo com a linha.

A medida busca facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e assegurar a oferta do transporte coletivo durante o período destinado à votação.

“A operação especial foi organizada para garantir que os eleitores tenham transporte disponível e gratuito durante o período de votação. Com os horários e itinerários definidos previamente, a população pode se programar com antecedência para chegar aos locais de votação com segurança e tranquilidade”, destaca a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva.

A Secretaria orienta os passageiros a consultarem previamente a linha que atende a região de seu local de votação e a programarem o deslocamento com antecedência.

O itinerário completo pode ser consultado no Portal da Prefeitura, pelo link https://www.votuporanga.sp.gov.br/arquivos/horarios_de_Onibus_-_dia_Util_24102847.pdf, e também no aplicativo Conecta Votuporanga, acessando a opção “Transporte Coletivo”.