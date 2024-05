Traficante é preso com tijolos de cocaína em rodovia de Rio Preto 

Homem de 54 anos, com anotações criminais, estava novamente exercendo o mesmo crime.

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu em flagrante, na noite da última segunda-feira (27.mai), um traficante de 54 anos transportando oito tijolos de cocaína, no trevo da Rodovia Assis Chateaubriand com a BR-153, em São José do Rio Preto/SP.

O criminoso estava em um GM/Monza, de cor preta. A partir das informações, os investigadores deslocaram-se para acompanhar os passos do suspeito. Quando o homem estava no quilômetro 158, perto do rio Turvo, a equipe fez a abordagem. Em revista, nada foi encontrado; já na vistoria do veículo, os policiais encontraram um saco plástico com os tijolos do entorpecente no banco traseiro.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a DISE, onde decidiu permanecer em silêncio. Agora, ele está à disposição da Justiça na carceragem da DEIC.

*Com informações do sbtinterior