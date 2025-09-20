Tradição e inovação

5

Empresa referência em móveis planejados alia tradição, tecnologia de ponta e sustentabilidade para atender a um mercado cada vez mais exigente

 

Fachada da empresa que ocupa hoje um prédio de 470 metros quadrados no
6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço. (foto arquivo pessoal)

 

Em tons sóbrios, esta cozinha planejada de autoria da Art Mad une praticidade, elegância e design sob medida. (foto Instagram Art Mad)

 

Esta mesa de escritório em MDF combina sofisticação e arte, com linhas curvas que conferem imponência e leveza ao ambiente. (foto site da Art Mad)

 

@caroline_leidiane

 

Desde 1998, a Art Mad Marcenaria dedica-se a criar móveis planejados que unem tradição e inovação. Nascida da paixão por transformar madeira em arte, a empresa cresceu em Votuporanga mantendo como essência a combinação entre técnicas tradicionais e modernas soluções em design e produção.

Quem está à frente dessa história é Alan da Silva, um dos fundadores, que soma 44 anos de experiência no ramo da marcenaria.

“Quando iniciamos, tivemos ajuda de alguns patrões e até hoje eles são nossos amigos. Foi um começo difícil, mas que nos trouxe até aqui”, relembra.

De um espaço inicial de 98 metros quadrados, a empresa hoje ocupa um prédio de 470 metros quadrados no 6º Distrito, com projeto para dobrar essa área em breve. O crescimento é resultado de investimentos constantes em estrutura, logística e tecnologia. Máquinas de última geração, operadas por softwares exclusivos, garantem precisão, rapidez e melhor acabamento.

“Foram dez anos de projeção estrutural, logística e tecnológica, e o resultado foi um melhor valor agregado na produção de móveis planejados, além de um atendimento melhor ao cliente, tanto na qualidade quanto no prazo de entrega mais rápido”, destaca Alan.

A Art Mad também se diferencia pelo compromisso ambiental, já que toda a produção utiliza madeira de reflorestamento. Esse posicionamento rendeu para a empresa selos de qualidade e sustentabilidade com reconhecimento internacional, certificações que mantém há mais de 12 anos e que nenhuma outra marcenaria da região, num raio de 300 quilômetros, possui.

Além da tecnologia e da responsabilidade ambiental, o atendimento completo é um dos pilares da empresa. A Art Mad acompanha todas as etapas do processo: assessoria para identificar as necessidades do cliente, orientação na escolha de cores e texturas do MDF, acompanhamento técnico em obras, transporte com frota própria e montagem supervisionada pela equipe interna, garantindo durabilidade e qualidade em cada projeto.

O futuro da empresa também já está em construção. A sucessão para a segunda geração, sob liderança de Alan Júnior, une a experiência consolidada com novas ideias e práticas modernas de gestão.

“Já trabalhamos em família, cada um com a sua função, e agora unimos experiência e inovação para continuar crescendo”, afirma Alan.

Com um mercado cada vez mais competitivo e a crescente demanda por móveis planejados que aproveitem melhor os espaços reduzidos das residências atuais, a Art Mad reafirma seu compromisso em entregar produtos personalizados, funcionais e sofisticados.

“Continuamos no mesmo foco para garantir nossos selos e ampliar a empresa. Teremos novidades com a segunda geração no comando da empresa”, completa.

Ao unir tradição, tecnologia, sustentabilidade e personalização, a Art Mad projeta um futuro em que a madeira segue sendo transformada em arte, com mais inovação, espaço e dedicação exclusiva a cada cliente.

 

CONTATO

Site: artmadmarcenaria.com.br

Instagram: @art_mad_marcenaria

Contato: (17) 3421-5298 WhatsApp: (17) 99725-5282

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR