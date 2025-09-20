Empresa referência em móveis planejados alia tradição, tecnologia de ponta e sustentabilidade para atender a um mercado cada vez mais exigente

Desde 1998, a Art Mad Marcenaria dedica-se a criar móveis planejados que unem tradição e inovação. Nascida da paixão por transformar madeira em arte, a empresa cresceu em Votuporanga mantendo como essência a combinação entre técnicas tradicionais e modernas soluções em design e produção.

Quem está à frente dessa história é Alan da Silva, um dos fundadores, que soma 44 anos de experiência no ramo da marcenaria.

“Quando iniciamos, tivemos ajuda de alguns patrões e até hoje eles são nossos amigos. Foi um começo difícil, mas que nos trouxe até aqui”, relembra.

De um espaço inicial de 98 metros quadrados, a empresa hoje ocupa um prédio de 470 metros quadrados no 6º Distrito, com projeto para dobrar essa área em breve. O crescimento é resultado de investimentos constantes em estrutura, logística e tecnologia. Máquinas de última geração, operadas por softwares exclusivos, garantem precisão, rapidez e melhor acabamento.

“Foram dez anos de projeção estrutural, logística e tecnológica, e o resultado foi um melhor valor agregado na produção de móveis planejados, além de um atendimento melhor ao cliente, tanto na qualidade quanto no prazo de entrega mais rápido”, destaca Alan.

A Art Mad também se diferencia pelo compromisso ambiental, já que toda a produção utiliza madeira de reflorestamento. Esse posicionamento rendeu para a empresa selos de qualidade e sustentabilidade com reconhecimento internacional, certificações que mantém há mais de 12 anos e que nenhuma outra marcenaria da região, num raio de 300 quilômetros, possui.

Além da tecnologia e da responsabilidade ambiental, o atendimento completo é um dos pilares da empresa. A Art Mad acompanha todas as etapas do processo: assessoria para identificar as necessidades do cliente, orientação na escolha de cores e texturas do MDF, acompanhamento técnico em obras, transporte com frota própria e montagem supervisionada pela equipe interna, garantindo durabilidade e qualidade em cada projeto.

O futuro da empresa também já está em construção. A sucessão para a segunda geração, sob liderança de Alan Júnior, une a experiência consolidada com novas ideias e práticas modernas de gestão.

“Já trabalhamos em família, cada um com a sua função, e agora unimos experiência e inovação para continuar crescendo”, afirma Alan.

Com um mercado cada vez mais competitivo e a crescente demanda por móveis planejados que aproveitem melhor os espaços reduzidos das residências atuais, a Art Mad reafirma seu compromisso em entregar produtos personalizados, funcionais e sofisticados.

“Continuamos no mesmo foco para garantir nossos selos e ampliar a empresa. Teremos novidades com a segunda geração no comando da empresa”, completa.

Ao unir tradição, tecnologia, sustentabilidade e personalização, a Art Mad projeta um futuro em que a madeira segue sendo transformada em arte, com mais inovação, espaço e dedicação exclusiva a cada cliente.

