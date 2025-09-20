Sarau de Artes estreia celebrando a força da pluralidade cultural

Primeira edição acontece amanhã (21), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada gratuita e classificação para maiores de 12 anos. A programação começa pela manhã com oficinas e se estende até a noite com apresentações artísticas e exposições de artes visuais

O público de Votuporanga terá uma oportunidade inédita de imersão cultural amanhã (21), com a estreia do Sarau de Artes, que ocupará o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 09h.

A programação, gratuita e voltada para maiores de 12 anos, contempla oficinas culturais, exposições de artes visuais e artesanato, além de apresentações artísticas de diferentes linguagens.

A iniciativa, idealizada pela produtora cultural e artista independente Sarah Tinel, surgiu a partir da escuta da própria cena local.

“Inicialmente, eu tive a ideia de fazer um dia de oficinas voltadas para as artes cênicas, depois, ao ouvir vários artistas que queriam mais oportunidades de se apresentarem e mostrarem sua arte, juntamos várias apresentações e expressões artísticas em um dia de sarau. Assim fomos moldando o evento e conseguimos ser contemplados para fornecer esse dia cheio de cultura e arte”, explica Sarah.

A manhã começa com a oficina “Introdução à escrita de roteiros para teatro”, às 09h, com Rupert Azevedo. Às 11h, Lucas Pereira conduz a oficina de “Interpretação e introdução ao sistema Stanislavski”. No período da tarde, a programação segue com “Caracterização e maquiagem artística para teatro”, às 13h30, sob orientação de Lucas Germano. A oficina “Expressando-se com e através do corpo” começa às 15h, com Lorena Cunha e, às 16h30, “Introdução ao teatro de animação de bonecos”, com Tyler Bertrand.

Cada atividade traz orientações práticas, como levar caderno, maquiagem ou até mesmo uma meia branca, de acordo com a oficina escolhida.

Às 19h, o Sarau abre espaço para apresentações de teatro, música, dança, poesia, canto, circo e música instrumental, dando palco a artistas de diferentes trajetórias e linguagens.

Durante todo o dia, o público também poderá visitar três exposições: fotografias de Mariana Puerta, desenhos de Tyler Bertrand e “Minimundos” do coletivo Terra de Gigantes.

Sarah Tinel, reforça que o Sarau de Artes nasceu com o objetivo de aproximar a população das diversas linguagens culturais e ampliar o acesso a apresentações artísticas.

“Temos grandes expectativas quanto ao público e a nossa intenção é incentivar cada vez mais a população a prestigiar eventos em teatros e espaços culturais”, afirma.

O Sarau de Artes é realizado por meio do programa Bolsa Cultura 2025 da Prefeitura de Votuporanga, via Secretaria de Cultura e Turismo.

A primeira edição do sarau surge, assim, como uma oportunidade de democratizar a arte na cidade e marca um passo importante para a valorização dos artistas locais, oferecendo um espaço plural de troca, aprendizado e celebração artística em suas múltiplas formas, durante programação intensa.

SERVIÇO

Sarau de Artes

Data: amanhã (21), a partir das 09h

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Entrada gratuita

Classificação indicativa maiores de 12 anos.