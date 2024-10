Tendências de Sapatos para o Verão 2025

Sapatos em Alta: As Dicas Imperdíveis de Aline Sá para Arrasar no Verão 2025.

O verão 2025 promete ser uma temporada de ousadia e estilo, e quem traz as melhores dicas sobre as tendências da estação é Aline Sá, proprietária das lojas ALINE SÁ e HOPE em Votuporanga. Para ajudar você a se preparar para essa temporada cheia de estilo, Aline destaca os sapatos que vão dominar as ruas e passarelas.

1. Sandálias gladiadoras repaginadas

“As gladiadoras estão de volta, mas com uma pegada mais moderna e minimalista”, explica Aline. Agora, os modelos vêm com tiras mais finas e acabamentos metalizados, perfeitos para adicionar um toque ousado ao look. Celebridades como Gigi Hadid já estão aderindo à tendência, e você pode encontrá-las em versões sofisticadas nas lojas ALINE SÁ na Rua Pernambuco, 3512, em Votuporanga/SP.

2. Plataformas confortáveis

“Plataformas continuam com tudo! Além de dar aquela altura extra, elas são superconfortáveis”, comenta Aline. Para o verão, elas vêm em cores vibrantes e materiais ecológicos, oferecendo estilo e sustentabilidade. O salto tratorado é uma das apostas, e é ideal para quem quer compor looks modernos e cheios de atitude.

3. Mules minimalistas

Aline destaca que os mules voltam com força no verão 2025. “Os mules com bico quadrado são perfeitos para o clima quente, práticos e elegantes ao mesmo tempo.” Celebridades como Zendaya já aderiram à tendência com modelos em vinil transparente. No APP ou no site https://alinesa.com.br você encontra opções variadas para combinar com qualquer ocasião.

4. Cores vibrantes e transparências

Segundo Aline, as cores fortes e os materiais translúcidos estarão por toda parte. “Laranja, verde neon e azul cobalto vão dominar. Os sapatos com detalhes em transparência também são uma escolha incrível para quem quer inovar.” Sapatos translúcidos, com saltos acrílicos, já estão disponíveis em suas lojas e prometem ser o hit do verão.

5. Sapatilhas no estilo ballet-core

Por fim, Aline aposta nas sapatilhas inspiradas no universo da dança: “As sapatilhas com laços e fitas estão em alta, perfeitas para quem busca um visual romântico e confortável.” Elas unem feminilidade e modernidade, sendo uma escolha delicada para qualquer ocasião.

Com essas dicas de Aline Sá, prepare-se para um verão cheio de estilo e inovação!