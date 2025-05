Técnica de enfermagem é presa após menino de 2 anos morrer por suspeita de receber medicação errada 

Profissional foi presa em flagrante após confessar o caso, mas pagou fiança e foi liberada. Caso ocorreu na noite desta terça-feira (6), em Andradina/SP.

Uma técnica de enfermagem foi presa após a morte de um menino de 2 anos por suspeita de receber medicação errada em um hospital particular em Andradina/SP, na noite desta terça-feira (6.mai). A profissional foi presa em flagrante após confessar o caso, mas pagou fiança e foi liberada.

Segundo apurado, José Rafael dos Santos Sailvano de Souza deu entrada no hospital com quadro de bronquiolite. A médica prescreveu a administração injetável de 100 ml de hidrocortisona, como parte do tratamento.

No entanto, logo após a aplicação, a equipe médica observou que a criança estava roxa, com vômito e começou a expelir secreção pela boca. A equipe tentou reanimar o menino, que não resistiu e morreu no local.

No hospital, a polícia informou que a médica verificou que o medicamento ministrado não era hidrocortisona, mas sim succinilcolina – um remédio usado durante intubações e com riscos graves quando mal administrado.

Ainda conforme apurado pela reportagem, a técnica de enfermagem alegou à polícia que na embalagem constava o nome correto do medicamento, mas, dentro, estava outra medicação e que não conferiu antes de aplicar.

Os frascos da medicação foram apreendidos para perícia. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo.

*Com informações do g1