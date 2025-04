Homem que se passava por professor voluntário é preso por estupro de vulnerável em Araçatuba 

Suspeito atuava em projetos sociais e igrejas para ganhar a confiança das famílias, segundo a polícia.

Um homem de 26 anos foi preso na tarde da última sexta-feira (28.mar), em Araçatuba/SP, suspeito de estupro de vulnerável.

A prisão temporária foi cumprida na casa dele, no bairro Guanabara, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

De acordo com a polícia, o suspeito se apresentava como professor voluntário em projetos sociais e igrejas, ensinando pais e crianças a evitar crimes sexuais infantis e os abusos online. No entanto, após conquistar a confiança das famílias, ele cometia os crimes.

As investigações começaram há cerca de um mês, após uma família procurar a polícia para denunciar o caso. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel do suspeito, foram encontrados diversos vídeos de abuso sexual infantil. Segundo a polícia, ele também deve responder por produzir e armazenar esse tipo de conteúdo.

Além da casa onde foi preso, os policiais realizaram buscas na residência da mãe do suspeito, onde apreenderam um computador e outros materiais de interesse para a investigação.

O homem foi encaminhado à carceragem do plantão policial, onde aguardará audiência de custódia. Os objetos apreendidos foram inventariados e anexados ao inquérito.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ