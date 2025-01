Palmeiras deve ter formação invicta no ano para encarar o Bragantino 

Abel Ferreira dará sequência ao rodízio de jogadores neste início de Campeonato Paulista.

Dando sequência ao rodízio de formações neste início de temporada, o Palmeiras deve ter em campo nesta terça-feira, às 19h30, diante do Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, o time que ainda está 100% no Campeonato Paulista.

A espinha dorsal da escalação composta por Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys venceu a Portuguesa na estreia do torneio e o clássico contra o Santos.

No último sábado, Abel Ferreira levou a campo outra formação – a que empatou com o Noroeste – e o Verdão foi derrotado pelo Novorizontino, na Arena Barueri.

Para voltar aos caminhos das vitórias, os jogadores realizaram, na manhã desta segunda, dinâmicas táticas. Sob o comando da comissão de Abel, os atletas fizeram balanços e movimentações específicas partindo do meio de campo e também das laterais. No fim, houve um trabalho de finalizações.

Um dos destaques dessa formação que entrará em campo no Allianz é Mauricio. O meia-atacante marcou dois gols na estreia e deu uma assistência diante do Santos. Ele comentou o bom momento que vive no início da temporada.

“Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Graças também aos meus companheiros, fizemos bons jogos. Um primeiro jogo muito bom e também contra o Santos conseguimos uma virada superimportante. Além de bons números e boas atuações, o coletivo falou mais alto nesses jogos. Me sinto muito feliz, muito adaptado também. O ano passado foi um momento muito bom pra mim, cheguei e consegui me adaptar super-rápido, isso está bem nítido também”, afirmou o jogador.

Com a derrota no último sábado, o Palmeiras se manteve com sete pontos e caiu para a segunda colocação do Grupo D do Paulistão. O líder é o São Bernardo, com nove pontos.

*Com informações do ge

