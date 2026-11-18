Vítima de 47 anos segue internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto; investigado confessou as agressões, mas alegou ter agido em legítima defesa.

A Polícia Civil de Bady Bassitt/SP prendeu temporariamente um homem suspeito de participar de uma violenta sequência de agressões que deixou uma vítima de 47 anos internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

A prisão foi realizada nesta segunda-feira (16.nov), após o avanço das investigações conduzidas pela delegacia do município.

Segundo a Polícia Civil, durante interrogatório, o investigado, identificado pelas iniciais S.J.C., admitiu ter agredido a vítima. No entanto, afirmou aos policiais que teria reagido após ser atacado primeiro, alegando legítima defesa.

O caso ocorreu entre a noite de 6 e a madrugada de 7 de novembro. Conforme a apuração policial, a vítima esteve inicialmente nas proximidades de uma marmoraria e, mais tarde, em um estabelecimento conhecido como Chapa Quente. Foi nesse período que teria ocorrido um desentendimento que terminou em agressões físicas.

Horas depois, o homem foi encontrado caído, apresentando ferimentos graves e traumatismos severos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto, onde permanece internado sob cuidados intensivos e com risco de morte.

Embora a ocorrência tenha sido registrada inicialmente como roubo, o rumo das investigações mudou com o surgimento de novos elementos. Agora, a Polícia Civil busca esclarecer se o caso configura tentativa de homicídio e se outras pessoas participaram das agressões.

Os investigadores analisam laudos periciais, depoimentos e demais provas para reconstruir a dinâmica dos fatos e identificar a real motivação da violência.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para a carceragem da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto, onde permanece preso à disposição da Justiça.