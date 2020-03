Supermercados oferecem álcool gel a preço de custo a partir do dia 23

Coronavírus (COVID-19) – Cientes de que a população tem necessidade primordial do álcool em gel, para combate ao Coronavírus, os supermercados, por uma atitude de cidadania e adesão dos associados da APAS, vão oferecer o produto, com o objetivo de higienização das mãos, pelo preço de custo. A decisão passará a vigorar a partir do dia 23 de março e acontece para suprir demanda momentânea, motivada pela pandemia.

Os supermercados, cientes de sua responsabilidade social, não se furtarão em colaborar com a saúde dos consumidores. Segundo o presidente da APAS, Ronaldo dos Santos, “trata-se de uma ação voluntária para a qual o setor supermercadista irá se organizar buscando oferecer o produto e ajudar a resolver esta importante demanda do consumidor”, disse.

A ação, que foi comunicada pelo governador João Dória na ultima quinta-feira (19/3), dependerá da adesão dos supermercados do Estado de São Paulo associados à APAS, que, em sua maioria, já se mostraram favoráveis à medida. O setor solicitou também ao governador, a isenção do ICMS para diminuir ainda mais o preço do produto e ampliar a oferta.

Vendas diárias

O movimento nos supermercados paulistas cresceu mais uma vez nesta quarta-feira (18/3), segundo levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados – APAS, com seus associados. A venda nos supermercados paulistas aumentou 45,6% (dia 18), em comparação com o dia 19 de fevereiro (também uma quarta-feira).

Apesar do consumo continuar acelerado em função da antecipação de compras e em razão dos trabalhos à distância (home office), o abastecimento continua normal até o momento, apenas com falta de produtos de maneira pontual.