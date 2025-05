Sub-15 e sub-17 do CAV enfrentam o Santa Fé pelo Paulistão 

Duelos ocorrem neste sábado (10), às 9h e às 11h, respectivamente, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

As equipes sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense entram em campo neste sábado (10.mai), para mais uma rodada do Campeonato Paulista de base. Desta vez, o desafio será em casa, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, às 9h e às 11h, respectivamente, diante da equipe de Santa Fé.

No Grupo 1, o CAV divide chave com o Tanabi, Mirassol, Santa Fé, América e o Rio Preto.

Por falar no Jacaré, a Pantera Alvinegra vem de empates fora de casa na última rodada, em São José do Rio Preto/SP, quando o sub-15 ficou no 2 a 2 com os donos da casa; já no sub-17, o duelo também não teve vencedor e o confronto terminou em 3 a 3.

De olho no Santa Fé, sob seus domínios, o CAV promete disposição para voltar a vencer e somar na competição estadual.

A torcida está convidada para apoiar os atletas da base, que representam o futuro do futebol de Votuporanga. A entrada é gratuita.