MEMORIAL de Álvares Florence

HISTÓRICO –

A ORIGEM

No Sertão de São José do Rio Preto, iniciou-se o povoamento da região situada à margem esquerda do rio Turvo, nas proximidades do ribeirão Itapicuru, afluente do primeiro, quando aí se estabeleceu Joaquim Pedro da Silva, por volta de 1900.

FUNDAÇÃO DO POVOADO

Outros moradores, como Manuel Paixão Barretos, Antônio Gonçalves Marques, Jovino Antônio Paulo, José Gomes da Silva, são considerados os fundadores. Em 1917, a povoação de São João Batista do Marinheiro, primeiro nome da localidade, já contava com aproximadamente 27 casas. A ligação com outros centros se efetivou com a abertura da estrada Tanabi-Porto Militão, em 1921, mas o desenvolvimento ocorreu com a chegada de novos moradores a partir de 1930.

CRIAÇÃO DO DISTRITO

O povoado recém fundado, foi elevado a categoria de Distrito de Paz através da Lei Estadual nº 2179, em 29 de dezembro de 1926, no município de Tanabi, com o nome de VILA MONTEIRO, em homenagem ao Coronel Militão Alves Monteiro, no município de Tanabi, constituindo-se a unidade de maior área, na comarca de São José do Rio Preto. Vila Monteiro foi transferida para o município de Votuporanga, em novembro de 1944, com o nome de IGAPIRA, alterado novamente, em 1948, para Álvares Florence, como homenagem ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Em 24 de dezembro de 1948, o Distrito de Alvares Florence, é elevado à categoria de Município, através da Lei Estadual nº 233, com a denominação de Alvares Florence, desmembrado do município de Votuporanga. Sua instalação verificou-se no dia 10 de abril de 1949, constituído do distrito Sede.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Decreto-Lei Federal nº 2104, de 02 de Abril de 1940 e Decreto Estadual nº 11059 de 04 de maio de 1940, altera a denominação para Igapira. O Decreto-Lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, transfere o Distrito de Igapira do município de Tanabi para o de Votuporanga.

Fixado o quadro territorial para vigorar em 1949/1953 composto apenas de 1 Distrito, Álvares Florence, comarca de Votuporanga, assim permanecendo no quadro fixado pela Lei Estadual nº 2456, de 30 /12/1953 para o período 1954/1958. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01/07/1960. A Lei Estadual nº 3198, de 25 de dezembro de 1981, cria o Distrito de Boa Vista dos Andradas e incorpora ao município de Álvares Florence. Em Divisão Territorial datada de 15/06/1995, o município é constituído de 2 Distritos: Alvares Florence e Boa Vista dos Andradas. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15/07/1997.

REGISTROS DO HISTORIADOR – LINHA DO TEMPO

Tendo o prazer de conversar com o senhor Cassiano José da Silva, que foi o primeiro Secretário da Câmara Municipal, exercendo essa função por muitos anos. Autodidata, dono de um português corretíssimo, contou-me como conseguiram a Emancipação do Município de Alvares Florence. Disse que, por diversas vezes, (assim como ocorria com várias outras localidades vizinhas), formaram uma COMITIVA da qual ele sempre fez parte, para irem a São Paulo, pleitear a tão sonhada emancipação do município. Nesta ocasião, a Comitiva apresentava o nome de VILA MONTEIRO, porém, na última tentativa, os Deputados responsáveis pela aprovação da emancipação, manifestaram-se dizendo que aprovariam o pleiteado, desde que aceitassem colocar o nome de ÁLVARES FLORENCE, no novo município, em homenagem ao ex Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Excelentíssimo Senhor FRANCISCO ÁLVARES FLORENCE, na época, recentemente falecido. Tendo em vista, o alto desgaste das várias viagens em vão, em prol do referido objetivo, foi que, em consenso entre os integrantes da Comitiva, então representantes do município, acataram tal sugestão, conseguindo assim, que os Deputados votassem a favor, e conquistando à tão almejada EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Texto/Colaboração: Elizabete Aparecida Cuerva.

Gentílico: Álvares Florencense

Fonte: IBGE

GALERIA DE PREFEITOS

JOÃO GOMES FERREIRA 10/04/1949 à 10/04/1953

JOÃO SOARES 10/04/1953 à 10/04/1957

ANTONIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 10/04/1957 à 10/04/1961

ADÃO LUIZ CORREA 10/04/1961 à 10/04/1965

MANOEL DE CAIRES 10/04/1965 à 10/04/1969

ARCIDÁRIO SOARES GARCIA 10/04/1969 à 31/01/1973

GERALDO MARQUES 01/02/1973 à 31/01/1977

ARCIDÁRIO SOARES GARCIA 01/02/1977 à 31/01/1983

GENÉSIO PICOLO 01/02/1983 à 31/12/1988

JOÃO BATISTA CORREA SALES 01/01/1989 à 31/12/1992

ANTONIO JOSÉ DA SILVA 01/01/1993 à 31/12/1996

JOÃO BATISTA CORREA SALES 01/01/1997 à 31/12/2000

ADILSON BATISTA LEITE 01/01/2001 à 31/12/2004

ALBERTO CESAR DE CAIRES 01/01/2005 à 31/12/2008

ALBERTO CESAR DE CAIRES 01/01/2009 à 31/12/2012

CALIMÉRIO LUIZ CORREA SALES 01/01/2013 à 31/12/2016

CALIMÉRIO LUIZ CORREA SALES 01/01/2017 à 31/12/2020

OBS.: O Sr. JOÃO GOMES FERREIRA, foi o primeiro Prefeito de Álvares Florence.