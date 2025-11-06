STJD marca julgamento de recurso de Allan, do Palmeiras 

Meio-campista recebeu mais uma partida de suspensão ainda em outubro, conseguiu efeito suspensivo e aguarda novo julgamento para saber se desfalcará time no Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento do recurso sobre a punição de Allan, do Palmeiras, para o dia 10 de novembro, segunda-feira, a partir das 10h.

É a mesma data do julgamento do recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, condenado no início de setembro por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023.

No caso de Allan, no dia 23 de outubro ele recebeu uma punição do STJD de duas partidas de suspensão pelo cartão vermelho direto que sofreu contra o Fluminense, em junho. Ele havia cumprido um jogo contra o Grêmio, pela suspensão automática, e ficaria fora também do jogo contra o Cruzeiro por isso.

No dia seguinte, porém, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para contar com o meio-campista no time enquanto aguardava data de um novo julgamento. Assim, atuou contra o Cruzeiro e estará à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Santos nesta quinta-feira e o Mirassol no domingo.

Agora, dependerá da nova decisão, no Pleno do STJD, para saber se precisará desfalcar o Palmeiras por mais uma partida no Brasileiro.

A sequência de jogos do Palmeiras no Brasileiro:

6/11 – Palmeiras x Santos, às 21h30

9/11 – Mirassol x Palmeiras, às 20h30

15/11 – Santos x Palmeiras, às 21h

19/11 – Palmeiras x Vitória, às 19h30

22/11 – Palmeiras x Fluminense, às 21h30

25/11 – Grêmio x Palmeiras, às 21h30

7/12 – Ceará x Palmeiras

*Com informações do ge