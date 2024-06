Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto realiza Festa Junina Beneficente

Evento ocorre nesta sexta-feira (21), a partir das 19h. A entrada é franca, aberta a toda a sociedade. A Diretoria só pede que, se possível, cada convidado leve um quilo de alimento não-perecível.

A Diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia realiza sua tradicional Festa Junina Beneficente, nesta sexta-feira, 21 de junho, a partir das 19h. A entrada é franca, aberta a toda a sociedade. A Diretoria da SMC só pede que, se possível, cada convidado leve um quilo de alimento não-perecível.

Como em todos os anos, a SMC convida entidades com caráter social e filantrópico para montarem suas barracas, cuja renda é totalmente revertida a elas. Este ano, as músicas tradicionais da festividade serão executadas pelo sanfoneiro Caio Marques e Companhia. A Festa Junina terá as barracas da Proepad, Sancav, Projeto Ioiô, Lions Clube, Barraca Chilena, Loja Maçônica Direito e Justiça, AMA – Associação Amigos dos Autistas e Rotary Novo Cinquentenário. Na realização desta Festa, a SMC tem a parceria da Unimed Rio Preto e Siamar.

A Festa Junina Beneficente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto ocorre na Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5661 – bairro São Manoel.