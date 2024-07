SOBRIEDADE JÁ

O SENHOR É MEU PASTOR, E ME FALTARÃO COISAS SIM

Esses dias entrei numa casa, e na estante de cara tinha ali, uma bíblia, advinha? aberta no salmo 22.

Pra quem não conhece aquele salmo que diz: O Senhor é Meu Pastor, nada me faltará…

As páginas estavam até amareladas, sinal que estava muito tempo ali, e aberta naquele lugar…

Me desculpa, mas me passa a impressão de que a pessoa pensava assim: ah se ta escrito isso, vou deixar aberto aqui, e não vai me faltar nada.

Olha, vai faltar sim. Vai ter o momento de faltar dinheiro, vai faltar saúde, irão faltar pessoas…

Ah então a bíblia está errada? Claro que não, o que está errado é pensar que estar com o Senhor, com o pastor, não faltarão coisas.

Gente, estar com o Senhor, é ter a certeza da fé, de que mesmo nas dificuldades, nas faltas, você tem um pastor, e que Ele vai te reconduzir a um lugar seguro.

A CRENÇA PODE ATÉ SER MANIPULADA, O SABER NÃO

O Rei Salomão teve uma oportunidade que acho que todos nós gostaríamos de ter…

Deus ofereceu a ele, qualquer coisa que ele quisesse, ele podia escolher.

E ao invés de pedir riquezas, vida longa, Salomão pediu sabedoria…

Seja sincero, você pediria o que?

Gente, a sabedoria faz saber, e não simplesmente acreditar.

Às vezes penso, que nós somos treinados só pra acreditar mesmo sem saber, e não é à toa, a crença pode ser manipulada, já o saber, não.

Aristóteles disse que a dúvida é o princípio da sabedoria, a dúvida no sentido de querer saber…

Salomão escolheu sabedoria e se tornou poderoso não pela força dos seus exércitos, mas pela capacidade de tomar decisões corretas.

Umas das afirmações que mais gosto, e acho que até já partilhei aqui com vocês: O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio consegue aprender com o erro dos outros, vai, seja sábio, saiba…

A SANTIDADE NO ORDINARIO

Gosto muito, aliás até te recomendo que você conheça as histórias de vida, a biografia dos Santos da Igreja Católica.

São lições fantásticas, testemunhos capazes de mudarem nossa forma de ver e pensar a vida.

Acontece que você não pode esbarrar numa pretensão, vamos dizer assim, de imaginar que Deus tenha pra você, um chamado igual ao de São Francisco, de São Padre Pio, por exemplo, cheios de experiencias místicas, como os estigmas, a bi locação, não. Deus te chamou para viver a sua vida, às vezes, e bem provavelmente, sem experiencias extraordinárias como a gente vê nos livros de biografia dos Santos…

Isso não quer dizer que não somos seres espirituais como eles, mas nosso desafio é outro, é manter a fé, viver a palavra, dentro do ordinário, as vezes sem sentir nada do extraordinário, e mesmo, prosseguir decididamente…

PARE DE PENHORAR SUA FELICIDADE

Desde o instante que você coloca o pé no chão de manhã, tudo que você faz, a grosso modo, é pesando em ser feliz, pode ter certeza.

Então poderíamos dizer que nossa meta é ser feliz?

Não é bem assim. A nossa meta acaba sendo a conquista de coisas, e até de pessoas, que teoricamente nos levariam a ser feliz.

É como se recusássemos a ser feliz sem elas, como se a nossa felicidade ficasse penhorada a essas coisas, fica presa, e você manda para seu inconsciente essa condição: sem esse emprego não sou feliz, só vou ser feliz quando ganhar um milhão de reais, acabo dizendo pra mim mesmo que me recuso a ser feliz sem essas coisas…

Então se pergunte: Porque você busca as coisas que você busca, é pra ser feliz?

Então tá errado, busque ser feliz mesmo sem essas coisas…

REZE A VIDA, E VIVA A ORAÇÃO

Existe uma passagem onde Jesus diz que nós devemos orar sem cessar…

Ok, mas se você entender orar simplesmente como um ato, uma ação, vai ser praticamente impossível orar sem cessar.

Obvio né, nós temos nossas atividades nossa rotina durante o dia, se alimenta, você trabalha, estuda.

Agora quando você entende que orar não é uma ação, mas uma atitude, que vai além de palavras, de gestos ou momentos ou lugares específicos, você vai perceber que orar é uma conexão com Deus, uma sintonia com o divino, capaz de moldar comportamento, decisões e intenções…

Fazer da oração uma atitude, não só um ato, é permitir que a fé te guie, deixa de ser um ato esporádico, e se torna uma vivencia de fé…

Faça da sua oração uma atitude, aí você estará rezando a vida, e vivendo a oração.

Por: Carlinhos Marques

