SOBRIEDADE JÁ

SE NÃO FAZ PAMONHA, ACHA QUE FEZ O MUNDO?

Uma lembrança minha de criança, é quando o pessoal se juntava na casa do avô para fazer pamonha.

Era todo um ritual, colhia o milho, descascava, ralava, separavam as palhas, fervia água, e a tardezinha, pronto, tinha pamonha.

Agora imagine essa situação. Um caminhão carregado de milho verde, bate de frente em um outro, carregado com açúcar, sal, óleo, água, e na confusão, tudo ali se mistura, e sai também pamonhas prontinhas.

Absurdo né. Claro, mesmo com todos os ingredientes a disposição, o acaso não pode juntar tudo, e fazer a pamonha.

Sinceramente, acreditar que o mundo surgiu do acaso, sem um poder que organizasse cada átomo, cada ser, cada cor, é pra mim o mesmo absurdo.

Se Deus usou o Big Bang, a evolução ou qualquer outra coisa não me importa, aliás como Católico, existe uma oração do século lV que diz: creio em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Insistir em procurar algo diferente disso, me desculpe é ser muito pamonha na fé…

EXPULSE OS VENDILHÕES DO TEMPLO QUE É VOCÊ

Aquela passagem de Jesus com um chicote expulsando os vendedores no templo é bem mais que uma história antiga, é uma lição bem atual.

Jesus deixou claro ali toda sua coragem e autoridade espiritual, e nós precisamos de coragem e autoridade também, pra identificar os “templos” que andam sendo profanados em nós, sem que a gente faça nada.

Claro que não se trata de construções físicas, mas de construção de valores, de espaços significativos da sua fé, da sua vida.

Jesus deixou claro: somos templos do Espírito Santo. E você já se perguntou quantos “vendilhões” andam hoje profanando seu templo?

São ações, omissões, egoísmo, indiferença, estes são os “vendilhões modernos”.

Será que você insiste em não os expulsar, simplesmente por medo de perder o suposto lucro que ele te dá?

Purifique seu templo, se for preciso, faz também um chicote, e coloque pra correr tudo que tem profanado teu templo, templo do Espírito Santo que habita em você…

A CULTURA SECULARIZADA, E A ÉTICA CRISTÃ

Desde sempre, os cristãos enfrentam desafios, tanto no seu mundo interior como no exterior.

Com relação aos desafios externos contemporâneos, a cultura secularizada atual, tem dificultado sim as práticas cristãs, ela acaba entrando em conflito com a fé, e sua fé vai sim enfrentar discriminação, hostilidade, até perseguição.

Vários aspectos provam isso. O relativismo moral, pra mim é o mais evidente, ele desafia o padrão ético correto, e junto com a tecnologia mal utilizada, potencializam as crises espirituais, e manter uma relação pessoal com Deus acaba sendo cada vez mais desafiador.

A sua jornada da fé sempre será marcada por altos e baixos, mas precisa ser renovada com o poder transformador do evangelho, para que não se conforme com os padrões culturais que mudam a todo momento.

Lute pela sua integridade, pela sua ética cristã, ela sim, ao contrário de um mundo que vive de tendências, não muda há 2.000 anos.

TENTAÇÃO, MAIS FÁCIL EVITAR QUE RESISTIR

Esses dias um garoto, nos EUA perdeu um braço, foi atacado por um leão, no zoológico…

O pai se distraiu, e a criança foi chegando perto da jaula, e de repente o leão atacou.

Qual seria o comportamento ideal pra que isso não acontecesse?

Lógico, a criança ficar numa distância fora do alcance do leão.

Pois é, em relação “aos nossos leões”, ou seja, nossas tentações, a melhor forma de não cair nelas, é ficar longe delas, aliás, no Pai Nosso a gente pede pra não cair nas tentações, e ficar longe é a melhor dica.

Mesmo que supostamente você possa vencer uma tentação, o melhor é não se oferecer a ela, é muito mais fácil evitar a tentação do que resistir à tentação.

Então, se você não quer andar de braços dados com o diabo por aí, demonstre, e não fique como quem parece que até está meio interessado.

FAÇA DA GRATIDÃO UM HÁBITO

Lembro de ter participado de um encontro, e que teve uma dinâmica onde a gente ficava um de frente pro outro, e alternadamente, tínhamos que ir agradecendo por coisas que a gente fosse lembrando.

E era impressionante como surgia coisas que a gente tem todo dia, e não agradece.

Olha, a gratidão deveria estar enraizada em nós, como uma maneira de valorizarmos as oportunidades, os presentes que recebemos. Isso é transformador, você traz para sua consciência o que recebeu, seja de outras pessoas, e principalmente de Deus.

São Paulo diz: Em tudo dai graças, e mais uma vez a ciência comprova a fé. Estudos mostram benefícios à saúde mental, emocional e até física pra quem é grato.

Não pense que gratidão deve vir só depois de receber grandes coisas, não, agradeça pelo básico.

Aliás, você já agradeceu pelo ar que respirou hoje?

