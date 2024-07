Santos sai na frente, cede empate ao Vila Nova, mas mantém liderança da Série B 

Em jogo marcado pela igualdade, o Peixe abre o placar com Julio Furch, mas sofre o empate logo na sequência com Jemmes aproveitando cobrança de escanteio.

O Santos segue na liderança da Série B do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Peixe ficou no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, chegou aos 29 pontos na tabela e, pelos critérios de desempate, não pode ser ultrapassado na sequência da 16ª rodada da Segundona. Já o time goiano se mantém na segunda colocação com um ponto a menos, porém com a possibilidade de perder algumas posições na tabela.

Foi o Santos quem abriu o placar na partida com Julio Furch aproveitando passe de Serginho pelo alto. No lance, a defesa do time mandante falhou e o argentino teve inteligência para cabecear no chão. No entanto, logo na sequência, o Vila Nova devolveu na mesma moeda com Jemmes subindo mais alto do que Guilherme e Jair Cunha para vencer Gabriel Brazão e dar números finais ao jogo.

Próximo compromisso

Na sequência da Série B do Brasileirão, o Santos mede forças com o Coritiba na Vila Belmiro. O jogo será na segunda-feira (22.jul), a partir das 20h.