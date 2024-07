São Paulo tenta a contratação de Marcos Antônio, da Lazio 

Meio-campista também interessa ao Flamengo; Tricolor tenta empréstimo com opção de compra.

O São Paulo tenta a contratação do meio-campista Marcos Antônio, da Lazio. O Tricolor busca uma reposição com urgência após a grave lesão de Alisson, que pode não retornar em 2024.

O Tricolor tem a disputa do Flamengo nessa contratação. O clube rubro-negro tenta o reforço desde o mês passado, mas esbarra nas condições do negócio. A Lazio deseja vendê-lo, enquanto os cariocas querem um empréstimo com opção de compra.

O São Paulo, por sua vez, tenta o mesmo modelo de negócio, mas com uma compensação melhor. As partes ainda tentam chegar num acordo.

Em paralelo à negociação de Marcos Antônio, o Tricolor ainda tenta repatriar Thiago Mendes. O Al-Rayyan, do Catar, faz jogo duro para vender o volante, e o clube paulista já afirmou que não entrará em leilão e nem fará loucuras financeiras pela contratação.

Marcos Antônio, portanto, pode ser uma alternativa mais barata e até mais jovem. Ele tem 24 anos, enquanto Thiago Mendes tem 32.

Cria das categorias de base do Athletico-PR, Marcos Antônio é da mesma geração de Vini Jr nas seleções de base. Com passagens por Estoril, de Portugal, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi comprado pela Lazio em 2023 e emprestado ao PAOK, da Grécia, na última temporada, quando foi campeão nacional.

*Com informações do ge