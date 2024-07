SOBRIEDADE JÁ

ELES PENSAM QUE A GENTE SÓ PRECISA DE UM SANDUÍCHE

Você encontra com uma pessoa na rua com fome, e resolve deixar $100,00 com alguém de sua confiança, pra que compre um prato comida, um refrigerante, e até uma sobremesa pra ele, o dinheiro dá e sobra né…

Mas a tal pessoa pensa assim: 100,00 reais de comida pra esse mendigo, não tem necessidade, pão com mortadela tá bom demais. Ele vai até compra um sanduiche, mas fica com o resto do dinheiro pra ele.

Pois é, toda vez que você vota, você está dando dinheiro pra que se supra uma necessidade coletiva, pra que alguém faça caridade no seu lugar.

Acontece que muitos políticos acham que o povo não precisa de tudo isso, e ficam com parte do dinheiro que você deu.

Pense pra quem você vai dar o poder de administrar parte do seu dinheiro, se ele não é daqueles que acham que o povo só precisa de um sanduiche.

CORDEIRO COM PELE DE LOBO, QUEM COLOCOU?

Você já deve ter ouvido: ah fulano é um lobo em pele de cordeiro…

Isso mostra o perfil de quem insiste em manter uma aparência, são os lobos interessados em levar algum tipo de vantagem sobre os cordeiros, e se fazem aparentemente iguais, mas são inimigos.

Mas existe também, uma outra forma de se descaracterizar uma essência, e aí levar vantagens, é colocando pele de lobo sobre quem tá tentando ser cordeiro, é fofoca, é mentira, é lacração.

A simples presença do suposto cordeiro incomoda, que precisam descaracterizar o outro, mostrar tudo de lobo que ele tiver, e se ele não tiver muito de lobo, se mete pele de lobo nele.

Olha, não se chega ao nível do outro, rebaixando o outro, mas subindo até ele.

Infelizmente quando aparece alguém fazendo algo de bom, tentando ser cordeiro, logo se corre pra cobrir ele com a pele de lobo.

MENOS ACHOLOGIA, E MAIS ÁGUAS PROFUNDAS

Principalmente com as redes socias cresceu demais o número de pessoas que demonstram saber tudo sobre tudo né…

São profissionais em “achologia”, eu acho e já vou publicando, acreditando como verdade.

São formados pelo Facebook, Instagram, mas infelizmente, com uma visão muito rasa dos fatos.

Hoje, se sabe pouca coisa, sobre muita coisa, qualquer assunto todo mundo dá seu palpite, mas se for aprofundar mesmo, fica tudo no raso, ou seja, é um oceano enorme de informações, porém sem profundidade, não sai da praia.

O problema, é que não se mergulha naquilo que se diz conhecer, não se vai a fundo, a verdade fica escondida, e essa superficialidade se estabelece inclusive sobre conhecer a si mesmo, ou seja se permanece na superfície, na superficialidade, quando Jesus deixou bem claro: Vai, avance para as águas mais profundas, e lá, jogue suas redes.

ANTES DA MORTE, OLHE PARA TRAZ

Tem uma coisa que será inevitável, e você terá que fazer logo na hora da sua morte: Sabe o que é? Olhar para traz.

A gente aprende que só se deve olhar pra frente para o futuro, faz sentido, mas também é necessário olhar pra traz, e perguntar por exemplo: eu ter convivido com as pessoas que convivi, foi realmente bom para elas?

Se eu não tivesse passado pela vida dessas pessoas, elas estariam melhores ou piores do que estão hoje? Somei ou subtrai da vida delas?

Pensa como seria trágico fazer essa constatação só na hora da morte, onde não há mais tempo pra mudar, e chegar à conclusão de que em alguns casos sim, se as pessoas não tivessem convivido com você, elas estariam melhores hoje.

Antecipe esse olhar para traz, e mude o que ainda dá pra mudar pra frente.

QUANTOS ANOS VOCÊ SE DARIA, SE NÃO SOUBESSE SUA IDADE?

Quantos anos você diria que tem, se não soubesse a sua idade?

Veja, não é quantos anos você gostaria de ter, mas quantos anos acha que teria.

Essa é uma pergunta, que se você for sincero ao responder, será capaz de identificar seu nível de maturidade.

Provavelmente você se sente adulto em várias situações, mas também identifica áreas, que não cresceram o suficiente, pra se tonar maduro.

Não crescer em algum aspecto da sua personalidade pode ser uma forma de defesa.

Não se cobra de um bebê que ele faça cálculos, que ele trabalhe, produza…

Aí sem perceber, ou de propósito, muitos deixam bem infantis aspectos que podem representar exigências caso atinjam maturidade.

Veja então se você não tem deixado ainda na mamadeira, principalmente sua fé, com medo que ela cobre além do que você está disposto a dar…

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br