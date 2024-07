Câmara volta do recesso na próxima segunda-feira  

Em decorrência do período eleitoral as sessões não serão transmitidas até o dia 7 de outubro. Para à volta aos trabalhos os vereadores não terão projetos pautados para votação.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retoma nesta segunda-feira (15.jul), a partir das 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, as sessões, após o tradicional recesso parlamentar do meio do ano. A volta aos trabalhos, pelo menos por enquanto, será sem projetos na pauta de votações.

Outro detalhe é a suspensão das transmissões televisivas ou por meio das redes sociais da Casa de Leis, isso em decorrência do período eleitoral e segue até o dia 7 de outubro, ou seja, após o primeiro turno das eleições municipais. Isso porque, um eventual 2º turno, que está agendado para o dia 27 do mesmo mês, não abarcará os integrantes do Poder Legislativo.

É válido dizer que, segundo a norma, nas eleições para as prefeituras de municípios com menos de 200 mil eleitores, caso de Votuporanga, basta a maioria simples: quem tiver mais votos se elege, não havendo a possibilidade de segundo turno nessas localidades.

Já nas disputas para prefeituras de capitais e de cidades com mais de 200 mil eleitores, para vencer a eleição, é preciso conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Essa medida visa dar maior representatividade a quem se elege.

No entanto, vale ressaltar que, durante o período de suspensão das transmissões, os trabalhos podem ser acompanhados diretamente das galerias da Casa de Leis.