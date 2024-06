SOBRIEDADE JÁ

VOCE JÁ SALVOU UM BESOURINHO NA PIA?

Seja sincero! Você já tentou salvar algum besourinho, na pia do seu banheiro?

Não conta para ninguém não, mas eu já. E olha, mais de uma vez hein?

Ali escovando os dentes e de repente um bichinho se esforçando para sair.

Você pode abrir a torneira, sei lá, cuspir pasta de dente nele, mas tem quem resolve salvar.

Aí aquele bichinho molhado, meio sem saber o que está acontecendo, balança as asas se seca um pouco, e voa.

Sei que existe pouca virtude em salvar um bichinho na pia, mas isso tem uma lição.

O mundo é essa pia, e o besourinho se afogando, muitas vezes somos nós, e o pior, a maioria do mundo fica ali olhando, doido para abrir a torneira, e até cuspir em nós.

Mas Deus, é aquele que vem te pega com cuidado, deixa que você seque suas asas, e te deixa voar.

PORQUE MEU DEUS, POR QUÊ?

Já pensou se a gente conseguisse tirar a palavra porque, do nosso vocabulário?

Não estou me referindo aos porquês de quem quer aumentar seu conhecimento, os porquês da filosofia, mas o porquê da indignação, aquele que não se conforma, principalmente com Deus, o tal do porquê meu Deus, por quê?

Nas tragédias, nas doenças, o nosso instinto acaba gritando: “Porque meu Deus, por quê? Onde o Senhor estava?”

Não pense que dizendo isso, você seja uma pessoa sem fé, não necessariamente, o próprio Jesus na cruz se sentiu abandonado, e disse: “Meu Deus, meu Deus porque me abandonastes?”

Até Jesus se sentiu abandonado por Deus, e também gritou seus porquês, mas nesse vácuo de silêncio, sem a resposta de Deus, Jesus disse: “Pai em tuas mãos entrego meu espírito.”

Essa é a diferença, Jesus ao invés do desespero pelo porquê não respondido se entrega ao Pai, faça o mesmo, com ou sem respostas dos seus porquês, entregue seu espírito, nas mãos do Pai.

QUER SER PERDOADO? PERDOE

Se você prestar bem atenção, com o aumento das religiões, criou também uma polarização de conceitos religiosos.

Um grupo diz que tudo é pecado, já um outro, nem fala em pecado, e considera que Deus perdoa tudo.

Com relação a Deus perdoar, você vai lembrar que na Bíblia diz que o único pecado sem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo.

Acontece que existe uma outra revelação sutil de pecados que não serão perdoados, e de pessoas que também não serão perdoadas.

Os pecados, são aqueles cometidos por pessoas que não perdoam, e quem não será perdoado? Exatamente aqueles que não perdoam, e isso ficou claro na oração do Pai Nosso, quando Jesus sugeriu que pedíssemos ao Pai, que perdoasse nossas ofensas, da mesma forma que perdoaríamos os que nos ofenderam.

Então é simples… quer ser perdoado? Perdoe.

CONSCIÊNCIA, O LIVRO DE CONDUTA

Para você o que seria de fato, a paz de espírito?

Às vezes a gente recorre a respostas prontas, coisas que leu em algum lugar por aí, mas a resposta correta está escrita no livro de conduta que todos temos, e que infelizmente é muito pouco consultado: a nossa consciência.

Nela a gente encontra resposta a três perguntas essenciais sobre grandes questões da vida, e que determinam paz de espírito, vamos lá:

Primeiro: Isso eu quero?

Segundo: Isso eu devo?

Terceiro: Isso eu posso?

Quero, devo e posso.

Se você deixar sua consciência responder vai perceber que, nem tudo que você pode, você deve, nem tudo que você deve, você pode, e infelizmente, nem tudo que você quer, você pode e deve.

A verdadeira paz de espírito vem justamente quando aquilo que você quer, é ao mesmo tempo, aquilo que você pode, e principalmente, aquilo que você deve fazer.

URGENTE NEM SEMPRE É IMPORTANTE E O IMPORTANTE NEM SEMPRE É URGENTE

Na hora você acorda de manhã, já te são oferecidas sugestões, que te obrigam necessariamente a decidir.

E dentro daquilo que a gente vai decidir, existem o que vou chamar aqui de urgentes e outras de importantes.

A urgência se refere aquilo que você precisa fazer, hoje, agora, e normalmente te pressiona.

A importância está mais ligada a aquilo que você deseja, como um objetivo seu.

Por exemplo, é importante para você uma casa nova? Ok, mas não necessariamente isso seja urgente.

Em cima dessa lógica então nós temos: coisas urgentes e não urgentes, coisas importantes e coisas não importantes.

O problema, é investir muito tempo em coisas que até seriam importantes, mas não são urgentes, isso estressa, aumenta a pressão, e meio sem que você perceba, tudo a sua volta vai se parecendo urgente, inclusive aquilo que nem importante é.

