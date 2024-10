SOBRIEDADE JÁ

QUANDO A PROPOSTA VENCE O PROPÓSITO…

É só colocar o pé no chão de manhã que a gente é bombardeado por propostas.

Isso, propostas!

Porque poucas coisas nos são impostas, normalmente temos a liberdade de escolhas sim.

E são as propostas que nos dão a liberdade, quando elas chegam, somos intimamente tentados a aceitar, principalmente as mais sedutoras.

Mas é aí, que se mede o tamanho do nosso ideal, o tamanho do nosso propósito. O quanto estamos dispostos a resistir, principalmente a proposta de desistir.

Gente, sem propósito até a pessoa mais genial, desperdiça sua genialidade na inconsistência, na falta de constância.

E acabamos trocando propósitos por propostas.

Aí que está a derrota, a desistência, o nadar e morrer na praia.

Então, fique com essa ideia hoje: nunca troque seu propósito, por uma simples proposta.

AUTOESTIMA E AUTOENGANO…

Um ditado grego de mais de 500 anos antes de Cristo, é repetido até hoje por trazer um incomodo: “Conheça a ti mesmo.”

Parece fácil, mas nos conhecemos muito pouco. Até já falei que penso que o juízo final terá muito dessa pergunta: “Quem é você?”

E aí não adianta responder sou fulano, filho de sicrano, pai da fulana, trabalhei tal lugar, isso todo mundo sabe.

Acontece que não nos conhecermos de verdade.

A cultura da autoajuda, que entre outras coisas, quer aumentar nossa autoestima pode estar causando um autoengano.

Tenta-se vender a ideia de que podemos tudo, que com pensamentos positivos atingimos tudo, somos invencíveis.

Engano, somo limitados e responder corretamente quem somos, é listar nossos limites.

Quem é você?

Comece respondendo com tudo que você já identificou que precisar mudar.

LIVRE É QUEM FAZ O QUE NÃO QUER

Quero partilhar uma ideia filosófica, que quando estudei me chamou a atenção.

É uma definição de liberdade defendida por Kant, um filosofo alemão do século 18, ele disse: “Você é verdadeiramente livre se faz o que não quer.” Diferente ideia de liberdade que temos, que é fazer tudo que se quer, né?

Mas veja a explicação dele: “Quando você faz tudo que você quer, você é escravo de você mesmo, escravo das suas vontades, logo você não é tão livre assim quanto pensa.”

Essa explicação tem uma certa lógica, quando a igreja nos ensina, até através do exemplo de Jesus a se fazer jejum, comemos mais pela vontade do que pela necessidade, logo o jejum proposto acaba sendo sim um ato de liberdade, quero, mas me dou o direito de não fazer.

TROCAR PÃES E TROCAR IDEIAS…

A gente traça muitos planos, temos sonhos, mas qual seria realmente a finalidade da nossa vida?

Os pais diriam criar seus filhos, o estudante diria se formar, o ajudante sonha ser chefe.

Mas se a gente exercesse plenamente o poder de partilhar, principalmente ideias, todos saem ganhando.

Veja se você tem um pão e cruza com alguém com outro pão, vocês trocam os pães, cada um sai com um pão.

Agora imagina se você tem uma ideia, cruza com alguém que também tem uma ideia, vocês trocam essas ideias, os dois saem com duas ideias cada um.

Isso é sensacional, a partilha de ideias faz crescer.

Saber evita erros, e justifica a máxima que diz: “O inteligente aprende com os seus erros, agora o sábio aprende com erros dos outros.”

Então… Bóra ser sábio.

EDUCAÇÃO NÃO É GRATIDÃO

Esses dias falando sobre gratidão, uma pessoa disse: “Eu sou grata, quando alguém me faz um favor, ou me ajuda, eu sempre agradeço.”

Isso não é gratidão, isso é educação.

Ou se diz: “Ahh, eu vou sempre a igreja.”

Também não é ser grato, isso é fazer uma oração, duas coisas importantes: educação e oração.

Mas a gratidão vai além, é você olhar o que tem, e não o que lhe falta, ao invés de olhar problemas, olhar as bençãos, resumindo, gratidão é mudança de olhar, deixar o instinto criança que já nasceu reclamando, chorando, tinha fome chorava, e continua chorando até hoje.

Treinamos nosso inconsciente a reclamar, e ele se acostumou, mas hoje temos elementos suficientes para entender a grandeza de tudo que temos para agradecer.

E a palavra de Deus confirma isso: “Em tudo dai graça.”

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

