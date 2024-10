PM apreende moto com sinais de adulteração em Votuporanga 

Veículo, fruto de leilão, constava com baixa permanente. Indivíduo que empinava a motocicleta pela Rua das Américas foi preso.

Um homem foi preso no início da tarde desta quinta-feira (3.out), em Votuporanga/SP, após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração de sinais identificadores.

De acordo com o apurado, policiais militares da Atividade Delegada realizavam patrulhamento pela cidade, quando pela Rua das Américas avistaram uma motocicleta Honda/Fan 125, de cor preta, onde o condutor realizava malabarismo, conduzindo o veículo apenas com uma das rodas.

Em seguida, após abordagem, o indivíduo passou por revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificar a motocicleta foi constatado que o número do chassi estava suprimido, assim como a numeração do motor. Questionado, o condutor apresentou um recibo de leilão; contudo, pela placa os PMs constataram que o veículo estava registrado com baixa permanente.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo foi recolhido.

