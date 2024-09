SOBRIEDADE JÁ

A MULHER SÓ ESPERA O FILHO

Quando uma mulher está gravida, não se diz: ah a fulana está criando um novo bebê, a gente diz fulana está esperando um bebê.

É há uma baita diferença entre se esperar, e se criar, quando espera é porque já existe, resumindo a mulher espera o que Deus já criou.

Antes de ser filho daquele casal, a criança é um filho de Deus, criado com DNA divino, e é responsabilidade dos pais, apresentarem a seus filhos, o seu verdadeiro Pai.

Muitos pais querem prover tudo, querem ser deuses para seus filhos, e não lhe apresentar Deus aos filhos.

A mamãe só espera, mais um filho, um filho do céu, que temporariamente estará com ela pra ser cuidado, e logo voltará pra casa do verdadeiro pai, seria constrangedor esse filho voltando para a casa do Pai, sem conhece-Lo, simplesmente porque vocês pais não lhe apresentaram o papai do céu.

LÂMPADA É O CORPO, A ELETRICIDADE É A ALMA

Diferentemente dos animais, nós humanos, temos necessidade do sobrenatural do místico do transcendente.

Temos um instinto que pede por isso. Outros animais têm fome, tem sede, tem medo, frio calor, mas não tem fé, por resumindo: não sentem necessidade de um Deus.

O Catecismo da Igreja Católica diz: O ser Humano é capaz de Deus, ou seja, é capaz de sentir necessidade de Deus.

E essa capacidade existe, porque temos alma, é ela que faz enxergar aquilo que não se vê.

E falando em iluminar, em alma, penso que nosso corpo sem a alma, seria como uma lâmpada sem a eletricidade, existe, mas não ilumina, não tem sentido.

Então o corpo é a lâmpada, e a alma a eletricidade, que não se vê, mas que sem ela a lâmpada não acende, e sem alma a vida acabaria, na escuridão da morte.

A OCASIÃO NÃO FAZ O LADRÃO, SÓ REVELA

Tem uma música do Capital Inicial que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê?

Acontece que esse ninguém, é muito relativo, pois sempre alguém te vê, nem que seja você, com olhos da sua consciência.

E aí lembrei de um ditado popular, no mínimo questionável, que diz assim: a ocasião faz o ladrão.

Será? Acho que não né, a ocasião não pode ter a capacidade de fazer a índole de ninguém, no caso do ladrão, a ocasião cria a oportunidade para que o roubo aconteça.

O caráter, a índole não podem depender das circunstancias. O troco que te deram errado a mais, a carteira que você achou com dinheiro, ou aquele cargo público que você tem, é uma ocasião, uma oportunidade pra revelar o que existe já dentro de você, seja honestidade ou a malandragem né.

Então definitivamente, a ocasião nunca fará um ladrão, o que ela pode fazer, é revelar o ladrão que já existe dentro da pessoa.

TEMPO, ELE ESTÁ NA SUA LISTA DE PERDAS?

Seja sincero, se você fosse atualizar sua lista de perdas, iria constar nela, a perda de tempo?

Não? é bom repensar, veja o valor do tempo nesse exemplo.

Você venderia um segundo seu por um real?

E se eu for subindo, dez reais, cem reais, mil reais, muitos se sentem tentados a vender, aliás um só dia tem 86.400 segundos, imagina a fortuna.

Acontece que num segundo se pode perder a vida toda com decisões equivocadas.

Nada vale mais do que o tempo.

Qualquer pessoa bem idosa, ou prestes a morrer, se pudesse pedir alguma coisa, pediria mais tempo.

Ninguém pediria mais dinheiro, mais bens, escolheriam mais tempo, e usariam esse tempo extra para reencontros, e com certeza muitos pedidos de perdão.

Reveja sua lista de perdas, se o tempo tá lá, pare de perde-lo.

UM DIAMANTE NO ESTILINGUE

Um rei sonhou que tinha perdido todos os seus dentes, e pediu que interpretassem seu sonho.

O primeiro disse: Majestade, lamento, mas o senhor irá perder todas as pessoas que estão a sua volta.

Revoltado pediu uma segunda opinião, lhe disseram: majestade, que maravilha, quer dizer que o senhor irá viver mais que todos que estão a sua volta.

Percebe que toda verdade precisa ser embalada, passada de forma a mostrar o valor da verdade.

Uma pedra de diamante dentro de uma caixinha bem embrulhada, é o mesmo diamante que você pode colocar em um estilingue e dar uma pedrada em alguém.

E aí imaginar que Jesus sendo a maior verdade, muitos ainda não O conhecem, talvez seja porque nós estamos lhe apresentando muito mal embalado. Lembre-se, talvez você seja o único evangelho que muitos irão ler.

