Deputado Carlão Pignatari inaugura reforma e ampliação de UTI da Santa Casa de Votuporanga 

Com dobro de leitos, unidade vai atender pacientes de 53 cidades do noroeste paulista.

O deputado Carlão Pignatari inaugurou, nesta sexta-feira (20.set), a reforma e ampliação da UTI (unidade de terapia intensiva) adulto da Santa Casa de Votuporanga. Com investimento de R$ 2,2 milhões intermediados pelo parlamentar junto ao governo estadual, a unidade hospitalar terá o dobro de leitos –de 10 para 20–, o que resultará em maior capacidade de atendimento especializado aos pacientes locais e de 52 cidades do noroeste paulista.

Ao lado da direção da Santa Casa e de autoridades, o deputado Carlão Pignatari comemorou a nova conquista para os cidadãos do interior paulista. “Vocês não sabem a alegria que estou sentindo em ver mais essa obra realizada. É um grande sonho. Estou muito grato com mais essa conquista para a nossa população, que agora terá muito mais saúde, muito mais atendimento de qualidade. São dez novos leitos de UTI”, disse o parlamentar estadual.

A expansão da UTI foi de 543 metros quadrados. Agora, ao todo, a Santa Casa conta com 40 leitos de UTI, sendo 30 de UTI adulto e 10 neonatal. “Quero dizer a todos e a todas de que meu trabalho em prol da saúde de Votuporanga e de toda a região, vai continuar. Estamos na melhor região do Estado e no melhor Estado do Brasil. Nossa saúde é referência e vamos nos manter na liderança. Contem comigo sempre”, disse Carlão Pignatari.

Entre as novidades, a UTI conta com um sistema completo de vigilância de sinais vitais. Por meio de uma central de monitoramento, os pacientes poderão ser monitorados 24 horas, proporcionando informações claras e precisas para uma rápida e segura tomada de decisões. Outro avanço é a central de monitoramento de bombas de infusão. Na tela, ficarão disponíveis todos os dados das medicações administradas nos pacientes.

A ampliação da UTI também foi projetada com foco na humanização. Três leitos terão TV a cabo, frigobar, Wi-Fi e sofá-cama para acompanhantes, enquanto outros dois terão antessalas. Já os 15 leitos restantes terão divisórias que asseguram a privacidade durante o tratamento. Um diferencial importante desta nova unidade é a automação das portas e torneiras, que torna o ambiente mais funcional e higiênico.

“A reinauguração da UTI Geral reafirma o compromisso da Santa Casa de Votuporanga em oferecer um atendimento de excelência, integrando tecnologia de ponta com um cuidado acolhedor e humanizado”, disse o provedor do hospital, Amaro Rodero. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer a ajuda do deputado. Só nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 10 milhões em investimentos para o hospital.

