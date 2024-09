Operação mira grupo suspeito de utilizar helicópteros para transportar e distribuir drogas

Mandados foram cumpridos em Fernandópolis e cidades do PR e MS. Segundo investigações, uma das aeronaves está avaliada em quase R$ 2 milhões. Grupo aproveitava rotas aéreas entre divisas de estados e áreas de difícil acesso para fiscalização, diz polícia.

A Polícia Civil (PC-PR) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), uma operação contra grupo suspeito de utilizar helicópteros para transportar e distribuir drogas em cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Eles também são suspeitos de lavagem de dinheiro. Entenda mais abaixo.

Duas aeronaves foram apreendidas na ação.

A operação ocorre simultaneamente em cidades nas cidades de Araucária, Curitiba e Campo Largo, no Paraná; Ponta Porã e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e Fernandópolis, em São Paulo.

Policiais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão.

Segundo a polícia, uma das aeronaves usada no crime era um helicóptero modelo R44 Raven II, avaliado em quase R$ 2 milhões. Eles realizavam o transporte das drogas, aproveitando as rotas aéreas entre divisas de estados e áreas de difícil acesso.

A polícia determinou também o sequestro dos helicópteros.

Investigações

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito também de lavagem de dinheiro, utilizando contas bancárias de terceiros.

Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em diligências anteriores, a polícia apreendeu armas de fogo, drogas, munições e documentos.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3