Skate: Ana Flor é vice-campeã em Campeonato Brasileiro em Natal 

A pequena skatista, Ana Flor Campoli Audi, de apenas sete anos, representou Votuporanga, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Street Skateboarding, organizado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK), no último final de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. Com uma atuação de destaque, trouxe para casa o título de vice-campeã, levando o nome de Votuporanga, e também do Estado de São Paulo, Brasil afora.

No ano passado, a skatista foi campeã paulista e ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, realizado em Belém do Pará. Neste ano, sagrou-se vice-campeã paulista na categoria infantil, em São Paulo, e, agora agrega mais esta conquista ao seu currículo promissor.

A jovem atleta recebe o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com outras instituições como a Unifev, por exemplo.

“Mais uma vez ficamos muito felizes com os resultados da Ana Flor, sabemos o quanto o esporte é transformador na vida de cada um, são exemplos como estes que nos motivam a trabalhar para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao esporte. Deixo aqui meus parabéns a skatista e a toda a sua família, contem sempre com nosso apoio”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

